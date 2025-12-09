Zwei Wölfe bei Unfällen in Schleswig-Holstein getötet

09. Dezember 2025
Am Wochenende sind zwei Wölfe bei Unfällen getötet worden. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Zwei Wölfe sind bei Verkehrsunfällen in Schleswig-Holstein getötet worden. Am Freitag sei auf der Bundesstraße 206 im Kreis Segeberg ein Wolf angefahren worden. Der Wolf wurde dabei schwer verletzt. „Ein Mitarbeiter des schleswig-holsteinischen Wolfsmanagements hat das Tier mit einer Schusswaffe erlöst“, teilte die Sprecherin des Landesamtes für Umwelt (LfU), Janine Wergin, den Kieler Nachtichten mit. Es habe keine Alternative zur Tötung des Tieres gegeben. Es handelt sich bei dem Tier dem LfU zufolge um einen jungen, männlichen Wolf. 

Zudem wurde den Berichten zufolge am Wochenende im Kreis Stormarn ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet. Er wurde auf dem Seitenstreifen der A1, Fahrrichtung Hamburg, nahe der Ausfahrt Barsbüttel von der Polizei gefunden und dem Wolfsmanagement gemeldet. In diesem Fall handelt es sich laut des LfU um einen weiblichen Wolf wahrscheinlich im zweiten Lebensjahr. 

Beide Tierkörper sollen im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht werden. 

Der Koordinator der Wolfsbetreuer:innen, Jens Matzen, sagte NDR Schleswig-Holstein, dass er in den beiden Unfällen kein „System“ sehe – es sei einfach Pech. Wenn die Wölfe den direkten Weg über volle Autobahnen und Straßen gingen, passierten solche Unfälle.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Nach queerfeindlichem Angriff in Bremen: Verdächtiger in Psychiatrie eingeliefert

09.12.2025 08:37 Uhr

Nach dem queerfeindlichen Angriff auf zwei junge Frauen in einer Straßenbahn in Bremen ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft...

Video02:35 Min.

Prozessbeginn: Tanzlehrer soll Minderjährige in Bremerhaven sexuell missbraucht haben

08.12.2025 15:13 Uhr

Am Landgericht in Bremen hat am Montag der Prozess gegen einen 35-jährigen Tanztrainer begonnen. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen in insgesamt 39 Fällen vorgeworfen. Es...

Zwei Frauen nach Kuss in Bremer Straßenbahn verprügelt

08.12.2025 09:13 Uhr

Ein Mann hat zwei Frauen in einer Straßenbahn in Bremen angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige habe die beiden beobachtet, wie sie sich geküsst hätten, teilte...

Mann stirbt auf Flug von Kanaren nach Hamburg

05.12.2025 09:19 Uhr

Auf einem Eurowings-Flug von Gran Canaria nach Hamburg ist ein Passagier gestorben. Die Maschine mit sechs Crew-Mitgliedern und 175 Passagieren an Bord habe wegen des medizinischen Notfalls...

Ein Toter bei Brand in Wohnhaus in Adendorf

05.12.2025 09:15 Uhr

Bei einem Brand eines Zweifamilienhauses in Adendorf im Kreis Lüneburg (Niedersachsen) ist ein Mensch gestorben. Nähere Angaben zum Alter oder dem Geschlecht machte die Polizei zunächst nicht....

Video00:49 Sek.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach falschen Brustkrebs-Diagnosen in Bremen

04.12.2025 17:18 Uhr

Nach zahlreichen Brustkrebs-Fehlbefunden am Klinikum Bremen-Mitte ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung in 34 Fällen. Eine Ärztin in der Pathologie soll dutzende falsche Tumorarten...

Zur Startseite