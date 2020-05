Zwei Verletzte nach Brand in Seniorenheim in Bad Bramstedt

Am Dienstagabend wurde in der Seniorenresidenz „Am Köhlerhof in Bad Bramstedt“ eine Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke schwarze Rauchentwicklung über der Seniorenresidenz zu sehen. Ein Appartement im 3. Obergeschoss stand komplett in Flammen. Diese drohten auf das 4. Obergeschoss überzugreifen.

Ein 72-jähriger Bewohner wurde über die Drehleiter gerettet

Das in Vollbrand stehende Zimmer konnte durch einen Angriffstrupp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Für die Nachlöscharbeiten mussten noch Teile der Zimmerdecken entfernt werden. Da das gesamte 3. Obergeschoss bereits verraucht war, wurde ein 72-jährigen Bewohner über die Drehleiter gerettet. Zwei Verletzte Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut. 68 weitere Bewohner mussten evakuiert werden. Die Brandursache bleibt vorerst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.