Offenbar zwei Tote nach Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Nordholz

Bei einem Flugzeugabsturz in Nordholz kamen zwei Menschen ums Leben. Bild: NordWestMedia TV

Am Donnerstagvormittag kam es in Nordholz im Landkreis Cuxhaven zu einem tragischen Unglück, bei dem die beiden Insassen ums Leben gekommen sein sollen. Um kurz nach 10 Uhr stürzte ein Ultraleichtflugzeug auf dem Sportflughafen in Nordholz ab – unmittelbar nach dem Start. Wie die Polizei bestätigte, prallte die Maschine in ein Waldstück und wurde völlig zerstört, die beiden Insassen sollen in den Trümmern gestorben sein. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Mitgliedern des Vereins zufolge soll es sich bei den Toten um einen Vater und seinen Sohn handeln. Der Vater galt als erfahrener Pilot.

