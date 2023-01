Zwei Menschen bei Schießerei in Hamburg-Tonndorf verletzt

Das Auto ist von Kugeln durchsiebt. Foto: TV-News Kontor

Zwei Insassen eines Autos sind in Hamburg in der Nacht zum Dienstag durch Schüsse verletzt worden. Wer geschossen hat und wie viele Menschen in den Vorfall im Stadtteil Tonndorf involviert waren, blieb nach Angaben der Feuerwehr und Polizei zunächst unklar. An dem Wagen seien mehrere Einschusslöcher erkennbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu ihrer Identität machte die Polizei noch keine näheren Angaben. Die Ermittlungen laufen.



Mit dpa