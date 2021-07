Zwei Männer aus Hamburg und Schleswig-Holstein mutmaßlich entführt und vermisst – Zeugen gesucht

Deniz Kale (li.) und Mohammad Reza Jahan Nama (re.) aus aus Hamburg und Geesthacht werden vermisst. Foto: Polizei Lübeck

Zwei Männer aus Hamburg und Schleswig-Holstein werden vermisst, Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einer mutmaßlichen Geiselnahme aus. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Seit Sonntag (18. Juli 2021) werden der 41-jährige Deniz Kale aus Hamburg und der 42-jährige Mohammad Reza Jahan Nama aus Geesthacht vermisst. Das Fahrzeug von Deniz Kale wurde am späten Sonntagnachmittag in der Vierlander Straße in Geesthacht gefunden. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler:innen davon aus, dass Kale dort von bislang unbekannten Personen in deren Gewalt gebracht und verschleppt wurde. Das mögliche Motiv dafür ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zu ihrem Schutz werden daher aktuell keine weiteren Details genannt.

Die beiden Vermissten waren am 18. Juli miteinander verabredet

Der 42-jährige Mohammad Reza Jahan Nama wurde ebenfalls zuletzt am 18. Juli zwischen 18 und 19 Uhr in Geesthacht gesehen. Beide Vermisste waren am Abend ihres Verschwindens verabredet.

Schwarzer BMW X6 mit Kennzeichen HH MK 846 wird gesucht

In diesem Zusammenhang wird weiter auch ein schwarzer BMW X6 mit auffälligen schwarzen Felgen und Hamburger Kennzeichen (HH MK 846) gesucht. Das Auto gehört laut Polizei der Lebensgefährtin von Mohammad Reza Jahan Nama. Der Vermisste soll seine Freundin gebeten haben, das Fahrzeug am Abend seines Verschwindens benutzen zu dürfen.

Zeuginnen und Zeugen gesucht

Die Ermittler:innen suchen dringend Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen oder dem Fahrzeug geben können: Hat jemand das schwarze Auto seit Sonntag gesehen und kann Hinweise zu möglichen Insassen geben? Kann jemand Angaben über den Aufenthaltsort oder Verbleib von Deniz Kale und Mohammad Reza Jahan Nama machen?

Hinweise werden unter 0451 / 13 10 oder per E-Mail an K1.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegengenommen.