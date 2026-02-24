Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger
Der 10-Jährige Nawid R. und der 9-Jährige Amir R. werden vermisst. Fotos: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Die zehn und neun Jahre alten Jungen Nawid R. und Amir R. aus Barßel werden seit Montag vermisst. Die beiden Cousins leben in einer Wohngruppe in dem kleinen Ort im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen). Sie brachen am Montagnachmittag zum Fußballtraining in der ungefähr einen Kilometer entfernten Sporthalle auf, doch kamen dort nicht an. Auch am Dienstag war die Polizei mit einem Großaufgebot in der Gemeinde unterwegs, suchte unter anderem mit Mantrailing-Hunden und einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera nach einer Spur von den Kindern. Doch bislang blieb die Suche ohne Erfolg.

Der 10-Jährige Nawid wird wie folgt beschrieben:

   - schlank
   - braune Augen
   - kurze braune Haare
   - schwarze lange Hose
   - dunkelblaue Regenhose
   - schwarzer Pullover
   - dunkelgraue Winterjacke
   - gelbe Warnweste

Der 9-Jährige Amir kann folgend beschrieben werden:

   - Braune Augen
   - kurze braune Haare
   - Silberne/graue Jacke mit einer Kinderwarnweste
   - Blau/rotes Trikot
   - Dunkelblaue Regenhose
   - Lange Fußballsocken (rot/grün)
   - Kurze blaue Sporthose
   - Schwarze Trainingsleggins
   - Schwarz/ rote Sneaker
   - Turnbeutel

Zeug:innen werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 zu wenden.

