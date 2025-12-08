Zwei Frauen nach Kuss in Bremer Straßenbahn verprügelt

08. Dezember 2025

Ein Mann hat zwei Frauen in einer Straßenbahn in Bremen angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige habe die beiden beobachtet, wie sie sich geküsst hätten, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er die 18 und 19 Jahre alten Frauen beleidigt und sie ins Gesicht geschlagen. Als die jüngere der beiden bewusstlos auf den Boden fiel, trat er ihr demnach in den Bauch.

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten den Vorfall am Freitagabend, stoppten die Bahn und nahmen den Mann mit auf das Revier. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch der bei Hasskriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt. Beide Frauen wurden in einem Krankenhaus behandelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

