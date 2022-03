Zwei Frauen in Hamburg durch unbekanntes Reizmittel verletzt

In voneinander unabhängigen Fällen sind zwei Frauen in Hamburg durch ein noch unbekanntes Reizmittel verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, befanden sich beide Frauen zum Zeitpunkt des Vorfalls in Bussen im Hamburger Westen. Sie hätten über Hautreizungen geklagt und sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Am frühen Dienstagmorgen befanden sich beide Frauen außer Lebensgefahr.

Ein Polizeisprecher konnte noch keine Angaben zu dem verwendeten Reizmittel machen. Die eingesetzten Busse und Kleidungsstücke der Frauen würden untersucht.

dpa