Zwei Autos in Bremen abgebrannt und Brandsatz an Jobcenter gezündet

In Bremen sind am späten Sonntagabend zwei Autos in Flammen aufgegangen. Wenige Stunden danach hätten Unbekannte in der Nacht zum Montag am Hintereingang des Jobcenters Bremen-Mitte einen Brandsatz gezündet, teilte die Polizei mit. Bei den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt über 30.000 Euro. Es deute vieles auf Brandstiftung hin, hieß es. Das Feuer am Jobcenter verursachte den Angaben zufolge einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Brandmeldeanlage in dem Gebäude am Doventorsteinweg hatte um 1:30 Uhr Alarm ausgelöst.

Mit dpa