Die Proben für das Musical „Zurück in die Zukunft“ im Hamburger Operettenhaus an der Reeperbahn laufen auf Hochtouren. Die Story um Marty McFly und Doc Brown findet nun ihren Weg von der Leinwand auf die Bühne. Regie führt Tony Award-Gewinner John Rando, der das Musical bereits in London, New York, Tokio und Sydney auf die Bühne gebracht hat. Premiere ist in ca. vier Wochen.