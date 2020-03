Zivilpolizist erliegt seinen Verletzungen nach Festnahmeversuch in Hamburg

Der vergangene Woche bei einer versuchten Festnahme schwer verletzte Hamburger Zivilpolizist ist in der Nacht zu Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuletzt lag der 57-Jährige im Krankenhaus in einem künstlichen Koma.

Der Unfall ereignete sich am 25. Februar an der Luruper Hauptstraße Ecke Rugenbarg in Hamburg. Als ein Beamter aus Itzehoe den gesuchten 29-Jährigen in dessen Auto festnehmen wollte, fuhr dieser plötzlich in den Gegenverkehr und prallte mit seinem Wagen frontal gegen das zivile Polizeiauto des 57-Jährigen. Trotz des Aufpralls gab der 29-jährige Tatverdächtige weiter Gas. Der Tatverdächtige selbst blieb unverletzt und befindet sich seit dem Vorfall in Haft.

„Wir haben am Morgen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei Hamburg trauert um ihren Kollegen: