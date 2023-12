Zeichen für Inklusion: 100 Menschen summen für digitales Mandala in Hamburg

100 unterschiedliche Menschen wollen am Mittwochabend in der Barclays-Arena in Hamburg gemeinsam einen Ton summen – und so die Basis für ein digitales Mandala erzeugen. Über die Aufnahme dieses gemeinsamen Tons erzeugt ein Klangkünstler ein digitales Bild, das einem Mandala gleicht – durch Klangwellen, die ein Muster ergeben.

Blick auf die Barclays Arena. Foto: Marcus Brandt/dpa

Das Werk soll als Zeichen für Inklusion um die Welt gehen. Unter den Gästen am Abend in der ansonsten komplett leeren Arena sind Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Aussehens und Alters sowie verschiedener Hautfarbe, Glaubensrichtung, sexueller oder politischer Orientierung und Herkunft oder sozialer Stellung. Auch Promis werden unter den Summenden sein, die von Chorleiter Joja Wendt angeleitet werden.

Das Mandala „We are One“ soll für Zusammenhalt stehen und Gemeinsamkeit zeigen. Die Aktion soll Initiator Jan Schierhorn vom Projekt Fame Forest zufolge „als erstes Bild von Inklusion“ symbolisch um die Welt gehen.

Mit dpa