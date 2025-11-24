Zahlreiche Glätteunfälle in Niedersachsen

24. November 2025
Wie hier auf der A31 im Emsland gab es im Nordwesten oft schwierige Bedingungen auf den Straßen. Lars Penning/dpa

Der erste Schnee dieses Winters hat in der Nacht zu Montag für zahlreiche Glätteunfälle gesorgt. Der Schwerpunkt der Unfälle lag dabei im Nordwesten Niedersachsens, wie die Polizeidienststellen berichten.

Allein im Bereich zwischen Cuxhaven, Jever und Diepholz gab es 42 Glätteunfälle. Das berichtet die dort zuständige Polizeidirektion Oldenburg. Dabei seien aber keine schwer verletzten Personen zu beklagen gewesen. Die größten Auswirkungen habe ein Lkw gehabt, der sich auf der A1 am Bremer Kreuz aufgrund der Glätte gedreht hatte. Die Strecke habe in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden müssen.

Schwerer Unfall im Emsland

Im Emsland kam es bereits am Sonntagabend zu einem Unfall, bei dem ein Auto in den Gegenverkehr geriet, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sich eine Person schwer verletzt. Ob Glätte der Auslöser war, sei unbekannt.

Im Harz habe es trotz Schnee und Eis keine glättebedingten Unfälle gegeben. 

Am Montag kommt es laut Deutschem Wetterdienst in der ersten Hälfte des Tages im Osten Niedersachsens noch zu Glättegefahr. Später klettern die Temperaturen auf 3 Grad im Wendland und bis zu 7 Grad auf den ostfriesischen Inseln.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Rassistischer Chat: Sechs Polizisten werden in Niedersachsen entlassen

24.11.2025 08:56 Uhr

Sechs Polizisten, gegen die wegen eines Chats mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten ermittelt wird, sollen noch in der Probezeit entlassen werden. Das teilte das niedersächsische Innenministerium auf...

79-Jähriger an Bahnübergang in Leer ums Leben gekommen

24.11.2025 08:51 Uhr

Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, nachdem der 79-Jährige versucht...

Kanufahrer finden männliche Leiche in Hamburger Alster

24.11.2025 08:47 Uhr

Kanufahrer haben einen grausigen Fund in der Alster in Hamburg-Hummelsbüttel gemacht. Bei ihrem Bootsausflug am Sonntag entdeckten sie einen Leichnam im Wasser und riefen den Notruf, wie...

Video02:16 Min.

Pony fällt in alten Gülleschacht: Feuerwehr Bleckede rettet Tier

21.11.2025 17:05 Uhr

In Walmsburg bei Bleckede an der Elbe (Niedersachsen) ist ein Pony in eine Güllegrube gefallen. Die Grube war zugewachsen. Die Feuerwehr hatte reichlich Mühe, das Tier aus...

Aktualisiert
Video02:26 Min.

SEK-Einsatz und Festnahme nach Schüssen in Lindhorst

21.11.2025 10:24 Uhr

Gegen 18:40 Uhr meldete ein Anwohner des Erfurter Wegs in der kleinen Gemeinde Lindhorst (Niedersachsen) am Donnerstagabend, dass Schüsse von einem Balkon abgegeben wurden. Als die Polizei...

Nächtliches Feuer zerstört drei Autos in Hemmingen

21.11.2025 09:02 Uhr

In Hemmingen bei Hannover (Niedersachsen) haben drei Autos gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden die hintereinander an der Straße geparkten Fahrzeuge in der Nacht komplett...

Zur Startseite