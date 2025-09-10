Zahl der Schulabbrecher in Niedersachsen auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren

10. September 2025
In Niedersachsen ist die Zahl der Schulabbrecher:innen gestiegen. Armin Weigel/dpa

Die Zahl der Schulabbrecher:innen in Niedersachsen ist nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Wie das Kultusministerium auf Anfrage der Zeitung mitteilte, haben zum Schuljahresende 2023/2024 rund 8,7 Prozent der Abgänger:innen die Schule ohne oder mit weniger als einem Hauptschulabschluss verlassen. Ein Jahr zuvor hatte die Abbrecherquote bei 7,7 Prozent gelegen, 2014 waren es demnach noch 5 Prozent. Eingerechnet in die 6.883 Schüler:innen ohne Abschluss seien auch die rund 2.400 Förderschüler:innen.

Zudem würden immer mehr junge Erwachsene, selbst wenn sie einen Haupt- oder Realschulabschluss haben, auf eine berufliche Ausbildung verzichten. Rund 15,4 Prozent der jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in Niedersachsen befänden sich nicht in einer Aus- oder Weiterbildung. 

Über die Gründe für die wachsende Zahl der Schulabbrecher:innen liegen laut Ministerium keine in der Fläche zu verifizierenden Daten vor. Nach Angaben des Kultusministeriums dürften die Schulschließungen in der Corona-Zeit, aber auch der Anteil geflüchteter Schüler:innen eine Rolle bei der gestiegenen Abbrecherquote spielen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

