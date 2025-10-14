Zahl der Drohnensichtungen in Niedersachsen hat sich mehr als verdoppelt

14. Oktober 2025
Vorfälle mit Drohnen beschäftigten einem Bericht zufolge die Polizei in Niedersachsen immer öfter. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Immer häufiger erhält die Polizei in Niedersachsen einem Medienbericht zufolge Hinweise auf Drohnen. Nach Angaben des Innenministeriums sind von Januar bis Ende September bereits 272 Sichtungen gemeldet worden, schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung. 

Im gesamten Jahr 2024 hatte es lediglich 131 Vorfälle dieser Art gegeben. Auch das war bereits ein starker Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren: 2023 wurden früheren Angaben zufolge 70 Vorfälle registriert, 2022 gab es laut Ministerium 41 „verdächtige Feststellungen mit auffälligen Lichtern“.

Sieben Millionen Euro für neue Technik

Innenministerin Daniela Behrens sagte dem Bericht zufolge jetzt, es gebe angesichts der Drohnensichtungen technischen Handlungsbedarf. „Die bestehenden Abwehrsysteme bieten keinen ausreichenden Schutz vor Spionage und Sabotage“, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung.

Das Innenministerium habe deshalb im Januar Haushaltsmittel von circa sieben Millionen Euro für neue Technik angemeldet. „Klar ist aber auch: Gegen militärische Drohnen und großangelegte hybride Angriffe durch andere Staaten wie Russland werden wir mit polizeilicher Technik und regionalen Lösungen allein nicht ankommen“, sagte Behrens.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Polizei entdeckt Drogenlabore und große Mengen verdächtiger Substanzen

14.10.2025 09:05 Uhr

Im Einsatz gegen Drogen sind nach Durchsuchungen mehrerer Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Wie die federführende Staatsanwaltschaft Kiel und das Landeskriminalamt...

Nach Tod von Baby ins Brunsbüttel: Auch zwei Bekannte in Verdacht

14.10.2025 08:59 Uhr

Nach dem Tod eines kleinen Mädchens in Brunsbüttel hat die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht gegen zwei weitere Menschen aus dem Bekanntenkreis der Familie bestätigt. In einem Fall gehe...

Feuer in Supermarkt verursacht Millionenschaden in Osterode

13.10.2025 08:30 Uhr

Beim Brand eines Supermarktes in Osterode im Landkreis Göttingen ist ein Millionenschaden entstanden. Das Geschäft in der Innenstadt brannte am frühen Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache komplett...

Aktualisiert
Video01:57 Min.

Block-Prozess: Hafenmanager Meier will Entführer weder vermittelt noch gekannt haben

13.10.2025 08:22 Uhr

Im Block-Prozess wurde am Montag am Hamburger Landgericht ein Zeuge erwartet, der einen Erstkontakt zu einer israelischen Sicherheitsfirma vermittelt haben könnte, die die Entführung der Block-Kinder organisiert...

Video00:56 Sek.

Großfeuer zerstört Lagerhalle in Lübeck-Karlshof

09.10.2025 18:00 Uhr

Bei einem Großfeuer im Lübecker Stadtteil Karlshof (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle vollständig zerstört worden. Das Feuer brach im Dachbereich aus – beim...

Aktualisiert
Video02:15 Min.

Bewährungsstrafe für Schwimmlehrerin nach Tod einer 5-Jährigen in Hamburg

09.10.2025 17:50 Uhr

In Hamburg ist am Donnerstag der Prozess um den Tod eines ertrunkenen Mädchens zu Ende gegangen. Die Schwimmlehrerin wurde zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Außerdem...

Zur Startseite