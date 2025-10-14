Zahl der Drohnensichtungen in Niedersachsen hat sich mehr als verdoppelt

Vorfälle mit Drohnen beschäftigten einem Bericht zufolge die Polizei in Niedersachsen immer öfter. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Immer häufiger erhält die Polizei in Niedersachsen einem Medienbericht zufolge Hinweise auf Drohnen. Nach Angaben des Innenministeriums sind von Januar bis Ende September bereits 272 Sichtungen gemeldet worden, schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Im gesamten Jahr 2024 hatte es lediglich 131 Vorfälle dieser Art gegeben. Auch das war bereits ein starker Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren: 2023 wurden früheren Angaben zufolge 70 Vorfälle registriert, 2022 gab es laut Ministerium 41 „verdächtige Feststellungen mit auffälligen Lichtern“.

Sieben Millionen Euro für neue Technik

Innenministerin Daniela Behrens sagte dem Bericht zufolge jetzt, es gebe angesichts der Drohnensichtungen technischen Handlungsbedarf. „Die bestehenden Abwehrsysteme bieten keinen ausreichenden Schutz vor Spionage und Sabotage“, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung.

Das Innenministerium habe deshalb im Januar Haushaltsmittel von circa sieben Millionen Euro für neue Technik angemeldet. „Klar ist aber auch: Gegen militärische Drohnen und großangelegte hybride Angriffe durch andere Staaten wie Russland werden wir mit polizeilicher Technik und regionalen Lösungen allein nicht ankommen“, sagte Behrens.

