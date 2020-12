„Women for Women International“ ist eine Organisation, die sich für Frauen in ehemaligen Kriegsgebieten einsetzt und ihnen dabei hilft, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie finanziert ihnen eine Berufsausbildung und bereitet sie so darauf vor, ihr eigenes Geld zu verdienen. In den USA und England gibt es die Organisation schon länger. In Deutschland ist sie noch nicht so bekannt. Preeti Malkani hat vor zwei Jahren das Deutschlandbüro von „Women for Women“ in Hamburg gegründet. Und hilft so Betroffenen dabei, wieder auf eigenen Beinen zu stehen.