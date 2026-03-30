Wolf in Hamburg-Blankenese? Anwohner melden Sichtung

30. März 2026
Ein Wolf soll in Blankenese gesehen worden sein. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

In Hamburg-Blankenese haben Menschen laut Umweltbehörde gemeldet, sie hätten am Wochenende einen Wolf gesehen. „Wir nehmen diese Sichtungen sehr ernst“, teilte ein Behördensprecher auf Nachfrage mit. „Der zuständige Stadtjäger ist bereits informiert, eine fachliche Prüfung und Validierung der Sichtungen steht noch aus.“ Zum jetzigen Zeitpunkt liege kein definitiver Nachweis vor.

„Dicht besiedelte Gebiete wie Blankenese gehören nicht zum typischen Lebensraum von Wölfen.“ Sollte sich die Sichtung bestätigen, sei davon auszugehen, dass es sich um ein wanderndes Einzeltier auf der Suche nach einem neuen Revier handele.

„Wölfe sind grundsätzlich scheue Tiere, die den Kontakt zum Menschen nicht suchen“, hieß es weiter. „Sollten Bürgerinnen oder Bürger einem Tier begegnen, raten wir dazu, Abstand zu halten, nicht wegzulaufen und sich stattdessen durch lautes Sprechen oder Klatschen bemerkbar zu machen.“ Seit 2013 wurden in Hamburg nach Angaben der Behörde insgesamt 21 Wolfsnachweise eindeutig bestätigt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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