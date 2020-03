„Wir bleiben für euch hier – bleibt ihr bitte für uns zu Hause!“

Unter den Hashtags #wirfüreuch und #stayhome sieht man sie in den sozialen Netzwerken derzeit zuhauf: Fotos von Mitarbeitern aus dem Gesundheitssektor, die auf das sogenannte Social Distancing in Zeiten von Corona aufmerksam machen. Auch Feuerwehren, Polizeistationen oder Rettungssanitäter machen immer häufiger mit. Auf ihren Schildern steht: „Wir bleiben für euch da – bleibt ihr bitte für uns daheim“.

Weil viele offenbar den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, noch Corona-Partys gefeiert oder sich mit Freunden zum Cornern getroffen haben, wurden die bereits angeordneten Maßnahmen nun noch einmal verschärft. Bund und Länder haben sich am Sonntagabend darauf geeinigt, dass ab sofort Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich verboten sind und nun auch Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo-Studios geschlossen werden.

Warum das Ganze? Das Coronavirus wird in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen und noch gibt es weder einen Impfstoff oder eine Therapie dagegen. Bis dahin bleibt also nur eins: Die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen. Das geht nur durch räumliche und soziale Distanz – aber auch nur, wenn sich alle daran halten.

„Wir bleiben für euch da – bleibt ihr bitte für uns daheim“

„Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge“, sagte bereits unsere Kanzlerin Angela Merkel vergangene Woche bei ihrer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Und sie hat recht. Ja, wir haben in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem. Damit dieses aber auch weiterhin funktioniert, ist es unerlässlich, dass sich jeder Einzelne von uns an die Allgemeinverfügung hält. „Unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden“, sagte Merkel zudem weiter. Weshalb wohl auch immer mehr Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor fordern: „Wir bleiben für euch da – bleibt ihr bitte für uns daheim“.

Zwei Hebammen aus Kiel machen auch mit

Auch zwei Hebammen des Städtischen Krankenhauses Kiel, Isabeau Rebehn und Frederike Lassen, haben ein Foto mit den entsprechenden Schildern gepostet. Wir haben mit Frederike Lassen (rechts im Bild) gesprochen.

Wie kam es zu dem Foto?

„Die Idee kam von Isabeau. Sie hatte bereits solche Fotos auf Instagram gesehen und hat mich gefragt, ob wir nicht auch so ein Foto posten wollen. Wir hatten zum Glück gerade einen ruhigen Dienst und konnten das dann machen.“

Was wollten Sie damit bezwecken?

„Wir wollten die Menschen da draußen bitten, unnötige Sozialkontakte wirklich sein zu lassen, um die Ausbreitung des Virus abzuschwächen.“

Wie ist das Feedback auf Ihren Post?

„Die Leute verstehen das absolut, wir haben ja auch für den Kreißsaal einige Maßnahmen angeordnet, dass zum Beispiel nur noch eine Begleitperson mitkommen darf und die Frauen haben dafür vollstes Verständnis und ziehen mit uns an einem Strang.“

Jeden Abend um 21 Uhr gehen gerade Menschen auf ihren Balkon oder ans offene Fenster und klatschen in die Hände – sie applaudieren allen Helfern da draußen. Wie fühlt sich das an?

„Das ist toll! Ich habe davon mitbekommen und finde es sehr schön, dass unsere Arbeit so gewürdigt wird.“

Auf Social Media machen aber auch kritische Stimmen die Runde: Berufe, die seit Jahren für Personalmangel, geringe Wertschätzung, unbezahlte Überstunden und niedrige Löhne bekannt waren, z.B. Pflegeberufe, gelten plötzlich als systemrelevant. Was sagen Sie dazu?

„Als Hebammen bekommen wir mündlich wirklich schon viel Dank von den Familien, die wir betreuen. Ich kann aber Krankenschwestern oder andere verstehen, die sich da gerade kritisch zu Wort melden, weil sie häufig unterbezahlt sind und stark unterbesetzt arbeiten müssen.“

Wie ist denn die Lage derzeit bei Ihnen im Krankenhaus?

„Wir sind gut vorbereitet. Wir haben jede Menge Schutzkleidung und haben auch eine Einweisung bekommen. Wir haben außerdem spezielle Maßnahmen für den Kreißsaal getroffen, fragen die Schwangeren, ob sie beispielsweise in einem Risikogebiet waren oder ob sie Symptome haben. Alle, die die Klinik betreten, bekommen einen Mundschutz, aber aktuell haben wir zum Glück noch keinen Coronavirus-Fall auf der Station.“

Was wünschen Sie sich für die kommende Zeit?

„Ich wünsche mir, dass die Menschen, oder in unserem Fall Frauen, wirklich unnötige Kontakte unterlassen. Dass sie sich, ihre Kinder, ihre Familien und vor allem Großeltern schützen. Ich wünsche mir auch, dass keine Panik ausbricht und wir trotzdem versuchen, ruhig zu bleiben. Und dass Kinder trotz der schwierigen Zeiten in Liebe und Vertrauen geboren werden und dass Frauen diese wundervollen Ereignisse in schöner Erinnerung behalten können.“

Einschränkungen zeigen erste Wirkungen

Dass wir alle unser soziales Leben derzeit nicht umsonst einschränken, zeigt übrigens eine erste vorsichtige Einschätzung von RKI-Präsident Lothar Wieler. Am Montag sagte er: „Wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht.“ Am Mittwoch, also übermorgen, könne er diesen Trend aber erst definitiv bewerten. „Aber, ich bin optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind, was sehr früh ist, weil sie ja erst seit einer Woche wirklich gefahren werden.“

Jetzt kommt es also darauf an: Nicht aufhören mit den Maßnahmen, sondern weitermachen. Wir haben es in der Hand, dass die Epidemie sich nicht weiter ausbreitet. Wieler betonte daher noch einmal: „Abstand halten ist das Gebot der Stunde.“ #WirBleibenZuHause

Gloria Saggau