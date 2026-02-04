Winterwetter und Glätte: Erneut Schulausfälle in Niedersachsen, Distanzunterricht in Bremen

04. Februar 2026

Das Winterwetter führt im Nordwesten Deutschlands erneut zu Schulausfällen. In Bremen und Bremerhaven stellen die Schulen auf Distanzunterricht um, wie die Bildungsbehörde mitteilte. In Niedersachsen kündigten mehrere Landkreise und kreisfreie Städte an, dass die Schülerinnen und Schüler heute zu Hause bleiben sollen.

In diesen Regionen in Niedersachsen fällt der Präsenzunterricht aus:

  • Landkreis Ammerland
  • Landkreis Aurich
  • Landkreis Cloppenburg
  • Landkreis Cuxhaven
  • Landkreis Diepholz
  • Landkreis Friesland
  • Landkreis Hameln-Pyrmont
  • Landkreis Hildesheim
  • Landkreis Leer
  • Landkreis Nienburg
  • Landkreis und Stadt Oldenburg
  • Landkreis und Stadt Osnabrück
  • Landkreis Osterholz
  • Landkreis Schaumburg
  • Landkreis Vechta
  • Landkreis Verden
  • Landkreis Wesermarsch
  • Landkreis Wittmund
  • Region und Stadt Hannover
  • Grafschaft Bentheim
  • Stadt Delmenhorst
  • Stadt Emden
  • Stadt Wilhelmshaven

Verkehrsmanagementzentrale informiert

Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen trägt die Meldungen der Kommunen zu den Schulausfällen zusammen. Dort sind die jeweils aktuellen Hinweise online zu finden.

Die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Pflicht zum Distanzunterricht besteht für die Schulen nicht.

Glatteisgefahr

Noch bis Vormittag müssen Menschen in Bremen und in weiten Teilen Niedersachsens mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in Ostfriesland, im Kreis Wilhelmshaven, Wesermarsch und im Ammerland. Auch im Raum Oldenburg und Bremen sowie im Landkreis Verden bis in den Norden der Region Hannover kann es besonders glatt sein.

Die Unwetterwarnung gilt bis 10 Uhr. Bis dahin bestehe Gefahr durch plötzlich gefrierenden Regen, teilte der DWD mit. Der Wetterdienst rät, möglichst zu Hause zu bleiben. Wer trotzdem mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte besonders vorsichtig fahren, möglichst volltanken sowie Decken und warme Getränke mitnehmen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Video03:44 Min.

Kinder im Krankenhaus: Klinikclown begleitet kleine Patienten in Kiel bis in den OP-Saal

30.01.2026 11:09 Uhr

Der Gang ins Krankenhaus ist für Eltern mit Kindern manchmal schwer. Damit die Kleinen ein bisschen Ablenkung erfahren und weniger Angst vor einer anstehenden Operation haben, gibt...

Halbjahreszeugnisse in Hamburg: Beratungsangebote für Schüler und Eltern eingerichtet

29.01.2026 09:03 Uhr

Hamburgs rund 270.000 Schüler:innen erhalten am heutigen Donnerstag ihre Halbjahreszeugnisse. Mit ihnen bekommen Eltern und ihre Kinder nach Angaben der Schulbehörde wichtige Hinweise auf die Entwicklung der...

Video03:39 Min.

Strategie und Konzentration: Schachschule in Kiel bietet Schach als Unterrichtsfach an

28.01.2026 11:00 Uhr

An der Schachschule Kiel (Schleswig-Holstein) gehört das königliche Spiel ganz selbstverständlich zum Schulalltag. Als reguläres Unterrichtsfach lernen die Schüler:innen dort Strategie, Konzentration und Fairness. Und auch in...

Video08:41 Min.

Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen

27.01.2026 18:16 Uhr

Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...

Video02:26 Min.

Bertini-Preis verliehen: Hamburger Schüler setzen sich gegen Antisemitismus ein

27.01.2026 17:01 Uhr

Der Bertini-Preis ist am Dienstag in Hamburg vergeben worden. Der Preis geht auf den Roman „Die Bertinis“ zurück. Darin beschreibt der jüdischstämmige Autor Ralph Giordano die Verfolgung...

Video02:21 Min.

Ganztagsbetreuung in der Grundschule: Niedersächsischer Landtag debattiert über Umsetzung

27.01.2026 16:59 Uhr

Ab dem 1. August haben Eltern in Deutschland einen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ihrer Kinder in der Grundschule. Außerdem müssen Erstklässler:innen in diesem Jahr die Möglichkeit haben,...

Zur Startseite