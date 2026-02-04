Winterwetter und Glätte: Erneut Schulausfälle in Niedersachsen, Distanzunterricht in Bremen

Das Winterwetter führt im Nordwesten Deutschlands erneut zu Schulausfällen. In Bremen und Bremerhaven stellen die Schulen auf Distanzunterricht um, wie die Bildungsbehörde mitteilte. In Niedersachsen kündigten mehrere Landkreise und kreisfreie Städte an, dass die Schülerinnen und Schüler heute zu Hause bleiben sollen.

In diesen Regionen in Niedersachsen fällt der Präsenzunterricht aus:

Landkreis Ammerland

Landkreis Aurich

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cuxhaven

Landkreis Diepholz

Landkreis Friesland

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landkreis Hildesheim

Landkreis Leer

Landkreis Nienburg

Landkreis und Stadt Oldenburg

Landkreis und Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Schaumburg

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Wittmund

Region und Stadt Hannover

Grafschaft Bentheim

Stadt Delmenhorst

Stadt Emden

Stadt Wilhelmshaven

Verkehrsmanagementzentrale informiert

Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen trägt die Meldungen der Kommunen zu den Schulausfällen zusammen. Dort sind die jeweils aktuellen Hinweise online zu finden.

Die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte. Eine Pflicht zum Distanzunterricht besteht für die Schulen nicht.

Glatteisgefahr

Noch bis Vormittag müssen Menschen in Bremen und in weiten Teilen Niedersachsens mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in Ostfriesland, im Kreis Wilhelmshaven, Wesermarsch und im Ammerland. Auch im Raum Oldenburg und Bremen sowie im Landkreis Verden bis in den Norden der Region Hannover kann es besonders glatt sein.

Die Unwetterwarnung gilt bis 10 Uhr. Bis dahin bestehe Gefahr durch plötzlich gefrierenden Regen, teilte der DWD mit. Der Wetterdienst rät, möglichst zu Hause zu bleiben. Wer trotzdem mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte besonders vorsichtig fahren, möglichst volltanken sowie Decken und warme Getränke mitnehmen.

SAT.1 REGIONAL/dpa