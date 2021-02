Hamburg blieb am Wochenende und auch am Montag von den Schneefällen verschont. Indirekt hat der Schnee aber durch viele Ausfälle und Verspätungen im Regional- und Fernbahnverkehr auch in der Hansestadt seine Spuren hinterlassen. Denn, wenn in Schleswig-Holstein und vor allem auch in Niedersachsen ein Wetterchaos herrscht und es Probleme im Bahnverkehr gibt, dann kommt am Hamburger Hauptbahnhof natürlich auch nicht mehr so viel an.

Wie müssen wir diesen doch recht harten Winter zurzeit einordnen und wie geht es weiter? Darüber hat unser Reporter Niels Döring mit der Meteorologin Claudia Kahl gesprochen.