Wiedervernässung im Naturschutzgebiet Nienwohlder Moor begonnen

03. Dezember 2025
So wie bereits das hier zu sehende Königsmoor soll nun auch das Nienwohlder Moor wiedervernässt werden. Frank Molter/dpa

Im Nienwohlder Moor (Kreise Segeberg und Stormarn, Schleswig-Holstein) haben Arbeiten zur Wiedervernässung begonnen. Bagger sind im Einsatz, um auf 2,3 Kilometern Länge Wälle aufzuschütten, die das Wasser künftig wieder innerhalb des Moores halten sollen, wie die Stiftung Naturschutz mitteilte.

In vier Bauabschnitten sollen 111 Hektar des bis 1977 abgetorften Moores wieder in einen Zustand versetzt werden, in dem Torfmoose wachsen und Kohlendioxid speichern können. Der erste Bauabschnitt ist 26 Hektar groß und soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Der Rest der Fläche soll bis etwa 2029 folgen. „Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Regenmenge während der Bauzeit“, teilte Projektleiter Janis Ahrens mit.

Entwässerungsgräben werden verschlossen

Damit Regenwasser künftig wieder auf der Fläche bleibt, werden auch Gräben verschlossen und Spundwände in den Boden gerammt. Aus Wurzelstücken, Torf und Drainagerohren aus Ton bauen die Helfer Verstecke für bedrohte Tiere wie Kreuzotter und Moorfrösche. „Unser Fokus liegt hier auf der Wiederherstellung wichtiger Lebensräume für besonders stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten, manche dieser Arten können nur im Moor leben“, so Ahrens.

Die Stiftung Naturschutz hat in den vergangenen Jahren bereits etliche Moore in Schleswig-Holstein wieder vernässt. Solche Projekte sind ein wichtiger Teil der Klimaschutzstrategie des Landes: Trockengelegte Moore geben klimaschädliches Kohlendioxid ab, vernässte Moore nehmen das Gas dagegen aus der Atmosphäre auf und speichern es.

Seit 1982 unter Naturschutz

Das Nienwohlder Moor wurde bereits 1982 unter Naturschutz gestellt. Anschließend gab es erste erfolgreiche Bemühungen zur Renaturierung und Wiedervernässung.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:42 Min.

„Mehr als eine warme Mahlzeit“: Besonderes Abendessen für Bedürftige in Hamburg

02.12.2025 18:04 Uhr

Jedes Jahr in der Adventszeit findet in Hamburg die Aktion „Mehr als eine warme Mahlzeit statt“. Bedürftige können sich in der Fischauktionshalle mal richtig verwöhnen lassen. Zum...

Video03:10 Min.

Hunde sorgen für Rettung von 92-Jährigem in Celle

02.12.2025 14:17 Uhr

Manchmal sind es nicht Menschen, sondern Tiere, die Helden großer Geschichten werden. Zwei Hunde aus Celle (Niedersachsen) haben mit ihrem Instinkt und ihrer Wachsamkeit einem 92-jährigen Mann...

Video04:10 Min.

Weihnachtsmarkt in Braunschweig lockt mit besonderen Spezialitäten

02.12.2025 14:06 Uhr

Rund um den Dom und auf dem Platz der Deutschen Einheit, mitten in der historischen Innenstadt von Braunschweig (Niedersachsen) stehen ganze 140 Buden auf dem Weihnachtsmarkt. Neben...

Video02:45 Min.

Bremer Suppenengel finden neue Räumlichkeiten für Suppenküche

02.12.2025 12:24 Uhr

Draußen wird es immer kälter. Für viele Menschen in Bremen wird eine warme Mahlzeit damit umso wichtiger. Die Suppenengel kümmern sich täglich darum, genau diese bereitzustellen. Nach...

Video02:48 Min.

„Der Zauberer von Oz“ als Weihnachtsmärchen im Ernst Deutsch Theater in Hamburg

02.12.2025 12:15 Uhr

Das Filmmusical „Der Zauberer von Oz“ ist ein echter Klassiker. Jetzt kommt das Stück in etwas abgewandelter Form im Ernst Deutsch Theater in Hamburg als Weihnachtsmärchen für...

Video02:54 Min.

Weihnachtswunderland in Eckernförde: Familie empfängt Besucher in ihrem Garten

02.12.2025 11:52 Uhr

Der Weihnachtsgarten in der Prinzenstraße in Eckernförde ist zu dieser Jahreszeit kaum zu übersehen. Seit Jahren öffnet Familie Hansen ihren Garten für Besucher:innen und das Angebot kommt...

Zur Startseite