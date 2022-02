Steinmeier bleibt Bundespräsident: „Wer die Demokratie angreift, wird mich als Gegner haben!“

Es dauert zwei Stunden und 28 Minuten, dann hat er Gewissheit: Auf „Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier“ seien 1.045 Stimmen entfallen, verkündet Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Der erste Glückwunsch kommt von Ehefrau Elke Büdenbender, die mit ihrem Mann die Bundesversammlung auf der Ehrentribüne im ersten Stock verfolgt hat, dann folgen die unterlegenen Mitbewerber. Noch vom ersten Stock aus nimmt Steinmeier die Wahl an, bevor er hinunter zum Platz des Präsidiums im Foyer des Paul-Löbe-Hauses in Berlin geht, um zur Bundesversammlung zu sprechen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Es geht an diesem sonnigen Sonntag um die Wahl des Bundespräsidenten. Dieser Tag sagt aber auch viel darüber aus, in welcher Lage und in welchem Zustand sich die Republik gerade befindet. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, die Bürger, Politik, Wirtschaft und viel andere so stark belastet wie kein Ereignis seit langem. Und in einer Situation, in der in Europa wieder Krieg droht. „Nutzen wir alle Möglichkeiten der Diplomatie, um die Gefahr eines Krieges zu bannen. Jeder Krieg kennt nur Verlierer“, mahnt die SPD-Politikerin Bas in ihrer Eröffnungsrede mit Blick auf den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Dafür bekommt sie den ersten Beifall.

„Ich kann Präsident Putin nur warnen“

Es ist dann jedoch Steinmeier, der die Dinge und die Verantwortlichen klar beim Namen benennt. Er, dem manche Kritiker vorwerfen, nicht deutlich genug seine Stimme zu erheben, redet ganz undiplomatisch Klartext: „Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa. Und dafür trägt Russland die Verantwortung“, sagt er. In den Augen autoritärer Herrscher gälten demokratische Institutionen als schwach, Versammlungen wie diese Bundesversammlung als belanglose Rituale, demokratische Entscheidungsprozesse als Schwäche. Aber: „Ich kann Präsident Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie!“

Da spricht der amtierende Bundespräsident und frühere Außenminister zugleich. Jener Außenminister, der fast auf den Tag genau vor acht Jahren zusammen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen, Laurent Fabius und Radoslaw Sikorski, im Präsidentenpalast in Kiew mit dem prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch über ein Ende des erbitterten Machtkampfes verhandelte. Während draußen auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz, geschossen wurde und friedliche Demonstranten starben. „Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Suchen sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt“, sagt Steinmeier jetzt unter dem Beifall der Bundesversammlung.

„Wer für die Demokratie streitet, der hat mich an seiner Seite“

Die Stärke der Demokratie – Steinmeier beschwört sie auch nach innen. Und auch hier ist seine Ansage eindeutig: „Wer für die Demokratie streitet, der hat mich an seiner Seite. Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben!“ Wie schon bei seiner Ankündigung im vergangenen Mai, eine zweite Amtszeit anzustreben, spricht Steinmeier davon, er wolle in seiner zweiten Amtszeit helfen, die von der Pandemie geschlagenen tiefen Wunden zu heilen.

Steinmeier verbindet dies mit einer Art Kampfansage an diejenigen, die diese Wunden aufreißen, Hass und Lüge verbreiten und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken: „Ich bin hier. Ich bleibe. Ich werde als Bundespräsident keine Kontroverse scheuen, Demokratie braucht Kontroverse. Aber es gibt eine rote Linie. Und die verläuft bei Hass und Gewalt. Und diese rote Linie müssen wir halten in diesem Land!“ Steinmeier fürchtet, dass die Gegner der Demokratie nicht leiser werden, wenn die Pandemie irgendwann vorbei sein wird. „Sie werden sich neue Themen suchen und vor allem neue Ängste.“

Der alte und neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier . Foto: Christophe Gateau/dpa

Corona erschwert die Bedingungen der Wahl

Aber noch ist die Pandemie da. „Nichts ist in diesen Tagen normal“, sagt Bundestagspräsidentin Bas gleich zur Begrüßung. Das gilt auch für diese 17. Bundesversammlung, die so ganz anders ist als alle anderen davor. Durch das Anwachsen des Bundestags ist sie ohnehin die größte, die es jemals gab. Schon für die 736 Abgeordneten ist das Abstandhalten im Plenarsaal des Reichstags schwierig, für die doppelt so große Bundesversammlung wäre es unmöglich gewesen.

Also: Umzug ins benachbarte Paul-Löbe-Haus. Rund zehn Tage lang haben Handwerker und Bundestagsverwaltung daran gearbeitet, dort aus dem Foyer eine Art Ersatzplenarsaal zu machen. Eine Bühne, von der aus Bas die Sitzung leitet, wurde errichtet, hunderte Quadratmeter Teppich verlegt, exakt ausgerichtete Stuhlreihen aufgestellt, 30 große Bildschirme an den Geländern im ersten Stock aufgehängt, 100 Scheinwerfer und 264 Lautsprecher montiert sowie rund 20 Kilometer Strom- und Datenkabel verlegt.

Dazu kam ein strenges Corona-Management. Ein negativer Corona-Test, nachgewiesen mit einem orangenen Bändchen am Handgelenk wird an diesem Sonntag gewissermaßen zur Eintrittskarte. Doch am Ende beginnt die Bundesversammlung am Mittag pünktlich. Der Leiter des Katholischen Büros, Prälat Karl Jüsten, bringt es kurz zuvor in einem ökumenischen Gottesdienst auf den Punkt: „Das Coronavirus ist zwar mächtig und hat uns viele Einschränkungen zugemutet, es hat aber keine Macht über das Funktionieren unserer Demokratie gewonnen.“

AfD-Kandidat Otte klarer Verlierer

Als ein paar Stunden später ausgezählt ist, zeigt sich Interessantes. Stefanie Gebauer erhält 58 Stimmen – dabei haben die Freien Wähler, die sie nominiert haben, nur 18 Mitglieder in der Bundesversammlung. Und auch der von der Linken nominierte Gerhard Trabert erhält mit 96 Stimmen Zustimmung aus anderen Lagern. Denn die Linke stellt nur 71 Mitglieder. Anders schaut es bei der AfD aus, die zwar 151 Wahlfrauen und -männer hat, deren Kandidat Max Otte aber nur 140 Stimmen bekommt.

Steinmeier drückt nach seiner Wahl den Mitwerbern seinen Respekt aus, auf Trabert geht er persönlich zu. Dieser habe mit seiner Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdiene: die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten im Land. „Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können? Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch gehen.“ Trabert nimmt das Angebot sichtlich gerührt mit einer Geste an.

„Mitsummen ist erlaubt“

So ungewöhnlich die Umstände pandemiebedingt sind, am Ende gleicht die Szenerie dann doch derjenigen früherer Bundesversammlungen. Die Abstandsregeln (1,50 Meter) fallen schon vor der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt geduldigst Selfies mit sich schießen. Das alte und neue Staatsoberhaupt ist von Gratulanten eng umringt. An eine Aufforderung von Bas vor dem Spielen der Nationalhymne halten sich die Delegierten aber doch: „Nach Möglichkeit nicht mitsingen!“ Aber: „Mitsummen ist erlaubt.“

mit dpa