Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Bürgertests: Forderungen aus S-H und Niedersachsen

Angesichts der deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen haben sich die Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag und auch Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) für die Wiedereinführung von kostenlosen Corona-Tests ausgesprochen.

Der Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Heiner Garg (FDP). Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

„Ich glaube, wir müssen eine Entscheidung aus der Vergangenheit miteinander korrigieren, um gut durch Herbst und Winter zu kommen: Ich teile und unterstütze die Forderung nach Wiedereinführung kostenfreier Bürgerinnen- und Bürgertests für alle“, so Heiner Garg am Sonntag in einem Interview in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Er glaube, dass kostenlose Tests ein zusätzliches Mittel seien, um bundesweit besser durch Herbst und Winter zu kommen.

Nach dem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hatten sich in Schleswig-Holstein bereits FDP, SSW und Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) für kostenlose Bürgertests ausgesprochen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Kostenübernahme von Tests eine Regelung, die die Bundesregierung in der Testverordnung geregelt hat.

„Ansonsten droht noch vor Weihnachten ein neuer Lockdown“

Julia Willie Hamburg spricht im niedersächsischen Landtag. Foto: Demy Becker/dpa

In Niedersachsen hat sich die Grünen-Fraktion für die Wiedereinführung ausgesprochen. Julia Willie Hamburg: „Es muss jetzt darum gehen, die Corona-Gefahr schnell wirksam einzudämmen. Ansonsten droht noch vor Weihnachten ein neuer Lockdown“, so die Fraktionsvorsitzende. Da die Auffrischungsimpfungen nach ihrer Einschätzung nur schleppend laufen, sollte auf bereits bekannte und erprobte Maßnahmen zurückgegriffen werden, wie die kostenlosen Bürgertests.

Tests seit dem 11. Oktober kostenpflichtig

Seit dem 11. Oktober können sich viele Menschen in Deutschland nicht mehr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dies wurde damit begründet, dass für eine Vielzahl Impfangebote bereitgestellt worden sind. Nach Angaben der Bundesregierung können sich jedoch noch einige Gruppen weiterhin kostenlos testen lassen, etwa Minderjährige oder Schwangere. Wer Symptome auf eine Covid-19-Infektion hat, kann sich zudem kostenlos mit einem PCR-Test testen lassen.

Mit dpa