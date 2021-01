Wieder Geflügelpest-Ausbruch im Kreis Cloppenburg – 9.300 Puten getötet

Nach dem erneuten Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg sind am Dienstag 9.300 Puten getötet worden. Wie der Landkreis mitteilte, wurde in dem Betrieb in Lastrup der für Geflügel hochansteckende Erreger des Typs H5N8 festgestellt. Damit ist seit Dezember auf 16 Betrieben die Geflügelpest ausgebrochen. Rund 194.000 Tiere mussten getötet werden, 177.000 Puten und 17.000 Enten. Um den Betrieb wurde ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Im Sperrbezirk mit einem Radius von etwa drei Kilometern werden vom Landkreis elf Geflügelbetriebe im zweitägigen Rhythmus untersucht. In großen Teilen des Landkreises gilt vorerst 30 Tage das Verbot, Puten und Enten neu einzustallen.

