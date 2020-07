Wie ist der Stand der Corona-Forschung? Ministerin Karliczek zu Besuch am Hamburger UKE

Durch das Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Facebook.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich am Dienstag an norddeutschen Universitätskliniken über den Stand der Corona-Forschung informiert. Beim Besuch des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) am Vormittag ging es unter anderem um den Stand bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die neuartige Virusinfektion.

Die Ministerin hat sich neben der aktuellen Impfstoff-Studie zur Studie „Thrombosen und Lungenembolien bei COVID-19-Patienten“, zum Projekt „SARS-CoV-2-Infektion von stammzellabgeleiteten Herzmuskelzellen“ sowie zur Corona- und Gefäße-Studie „Cardiac infection with SARS-CoV-2 in confirmed COVID-19 autopsy cases” informiert.