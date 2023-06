Wetter: Abkühlung und Gewitter für den Norden vorhergesagt

Gewitter über einem Weizenfeld. Foto: firewings/stock.adobe.com/Symbolbild

In der neuen Woche muss sich der Norden des Landes auf kühlere Temperaturen, Gewitter und Regen einstellen.

Hamburg und Schleswig-Holstein

Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst mit Sonne. Im Laufe des Vormittags ziehen dann Gewitter auf – zum Teil können sie sehr stark ausfallen. Am Nachmittag kann es dann bei Bewölkung zu einzelnen Schauern kommen und es werden Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad erwartet.

In der Nacht zu Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst weiter Gewitter und Schauer und die Temperaturen sinken auf bis zu 12 Grad. Die Gewitter und Schauer sollen auch im restlichen Verlauf der Woche weitgehend andauern, nur der Mittwoch soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben.

Niedersachsen und Bremen

Auch in Niedersachsen und Bremen wird es kühler und regnerisch. Am Montagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst Bewölkungen und Schauer. Begleitet wird der Regen von Höchstwerten zwischen 21 und 29 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden weiterhin Schauer und einzelne Gewitter bei Werten zwischen 10 und 15 Grad erwartet. Zum Donnerstag hin sollen die Temperaturen laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes bei 21 bis 26 Grad liegen. Der Regen soll – mit einer Ausnahme vom Mittwoch – die ganze Woche über andauern.

Mit dpa