Werkstatthalle steht in Flammen: Brand in Dannenberg verursacht Millionenschaden

Ein Feuer in einer Werkstatthalle in Dannenberg im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat einen Schaden von etwa einer Million Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben einer Zeugin, die laut Polizei im Nachbarhaus wohnt, klingelte am Donnerstagabend ein unbekannter Mann an ihrer Tür und erzählte von dem Feuer in der Halle. Rund 200 Feuerwehrleute rückten zum Löschen aus. In der Halle befand sich etwa eine Dreherei, auch waren zwei Firmenfahrzeuge waren dort abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem den Unbekannten.

Mit dpa