Wer wird neuer Bürgermeister von Sylt? Kandidaten messen sich in Wahlduell

Mit einem Wahlduell vor Publikum ist der Kampf um den Chefsessel im Rathaus von Westerland (Schleswig-Holstein) jetzt in eine neue Runde gestartet. Zweieinhalb Wochen vor der Bürgermeisterwahl stellten sich die Kandidat:innen am Mittwochabend öffentlich vor – und zeigten bei Speed-Dating und in einem Quiz, wie schlagfertig sie sind.

Die Kandidatinnen Gabriele Schneider (Einzelbewerberin, l) und Tina Haltermann (CDU) stellen sich auf der Bühne den Fragen des Moderators. Foto: Lea Albert/dpa

Während der dreistündigen Veranstaltung beantworten die zwei Frauen und vier Männer auch Fragen aus dem Publikum. Zur Kandidat:innen-Runde waren laut Veranstalter rund 500 Sylter:innen in das Congress Centrum in Westerland gekommen. Einige Kandidat:innen versuchten, die Veranstaltung für ihren Wahlkampf zu nutzen.

Kandidaten von CDU, Die Insulaner, Grüne sowie Parteilose im Rennen

Gewählt wird am 16. März. Auf den Stimmzetteln stehen die 46-jährige Tina Haltermann auf Wahlvorschlag der CDU, die seit 20 Jahren auf Sylt lebt und als leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt arbeitet.

Der 59 Jahre alte gebürtige Sylter Markus Gieppner tritt auf Wahlvorschlag der Fraktion „Die Insulaner“ an, er ist Software-Entwickler. Nils Brinkmann geht auf Vorschlag der Grünen ins Rennen – der 57-Jährige wurde auf Sylt geboren und lebt jetzt in Berlin. Kneipenwirt Melf Hansen, ein Einzelbewerber, betreibt seit zehn Jahren ein Irish Pub in Westerland und bezeichnet sich selbst als Ur-Sylter.

Zudem bewerben sich als Einzelbewerber der Hamburger Jurist Jens-Peter Meckel (71), der seit 15 Jahren auf Sylt lebt sowie Gabriele Schneider, seit über 30 Jahren auf Sylt und jahrelang Betreiberin eines Hotel auf der Insel.

Kandidaten diskutierten über Lösungen für Insel-Probleme

Themen der Vorstellung am Abend waren unter anderen die Visionen der Bewerber für die Gemeinde Sylt in den kommenden Jahren, die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und die Probleme der Insel sowie die Rolle des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin. Die Kandidat:innen diskutierten auch über fehlende Wohnungen, teure Mieten, volle Züge, leere Geschäfte und fehlende Angebote für Jugendliche.

Sollte es am 16. März noch kein Ergebnis geben, könnte eine mögliche Stichwahl am 6. April stattfinden. Die aufgezeichnete Veranstaltung soll laut Gemeinde Sylt später auch auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Sylt veröffentlicht werden.

Ex-Bürgermeister im Oktober verstorben – Ermittlungen laufen

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, war kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen Ende Oktober 2024 in Hamburg gestorben. Nach dem Tod des 50-jährigen Sylters ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen einen Mann wegen eines Unterlassungsdeliktes. Häckel hatte die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015 geführt. Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Amtsgeschäfte.

SAT.1 REGIONAL/dpa