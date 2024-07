Weltweite IT-Störung: Auch Unternehmen und Behörden im Norden betroffen

Weltweit sind Behörden, Flughäfen, Banken oder andere Institutionen durch Probleme nach einem globalen IT-Ausfall betroffen.

So sind am Hamburger Flughafen die An – und Abflüge bei den vier Airlines Eurowings, Ryanair, Vueling, Turkish Airlines betroffen, sagte eine Sprecherin der Flughafens am Freitag. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen. Die Flughafensysteme würden alle laufen. Härter traf es in Berlin den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Dort konnten am Morgen gar keine Maschinen starten oder landen. Der Flugbetrieb sei eingestellt.

UKSH sagt Operationen ab

Wegen der großflächigen technischen Störung sagt auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) alle geplanten Operationen an ihren Standorten in Kiel und Lübeck ab. Das teilte die Klinik am Freitag mit. Ebenso werden die Ambulanzen an beiden Standorten geschlossen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten im UKSH sei jedoch gesichert, ebenso die Notfallversorgung.

Kreisverwaltung Nordfriesland ebenfalls betroffen

Ach die IT der nordfriesischen Kreisverwaltung sei am Freitag weitgehend ausgefallen, teilte die Behörde mit. Die Dienststellen des Kreises könnten daher derzeit nur eingeschränkt arbeiten. Wie lange die Störung andauern werde, sei derzeit nicht abschätzbar. Besonders betroffen seien die Kfz-Zulassungsstellen in Husum und Niebüll (Schleswig-Holstein).

Andere Störungen waren zunächst nicht bekannt. Polizei und Feuerwehr in Hamburg meldeten, dass alle Systeme liefen. Auch bei der Hochbahn gebe es bislang keine Probleme.

Wie ist die Lage in Niedersachsen und Bremen?

In Niedersachsen seien die Landesbehörden bisher nicht betroffen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums gibt es auch noch keine Berichte von IT-Störungen von den Flughäfen im Land. Am Morgen liefen Starts und Landungen am Airport Hannover ohne Probleme. Auch am Flughafen Bremen gab es zunächst keine Auswirkungen. Aus niedersächsischen Kliniken gab es ebenfalls keine Berichte von Computerproblemen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte.

Laut Medienberichten ist das das Update einer Sicherheitssoftware namens Crowdstrike in Kombination mit Microsoftprodukten Schuld an den Ausfällen.

