Weltkriegsbombe wird in Kiel entschärft – rund 1.000 Menschen müssen Häuser verlassen

Rund 1.000 Menschen in Kiel (Schleswig-Holstein) müssen am Donnerstag bis 17 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Grund ist die Entschärfung einer amerikanischen 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie war am Dienstag in einem Kleingartengelände entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Betroffen von dem Einsatz seien der Stadtteil Wellingdorf und ein kleiner Teil im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf. Auf der B502 werde es nach bisherigen Planungen allerdings keine Sperrung geben.

Arbeiten wahrscheinlich gegen Abend beendet

Sobald sichergestellt sei, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhalte, werde mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen. Die Expert:innen rechnen laut Polizei derzeit nicht mit Problemen. Wie lange die Entschärfung dauere, sei noch nicht abzusehen. Es werde damit gerechnet, dass die Arbeiten gegen Abend beendet seien.

SAT.1 REGIONAL/dpa