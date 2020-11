Weltkriegsbombe in Schwentinental wird am Freitag entschärft

Der Kampfmittelräumdienst will in Schwentinental bei Kiel am Freitag eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Die 230-Kilo-Bombe war bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Vor der Entschärfung werden am Morgen mehrere Straßen gesperrt, darunter die vielbefahrene Bundesstraße 76. Deshalb sind in dem Bereich größere Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Auch im angrenzenden Kieler Stadtteil Elmschenhagen müssen Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen.

Um 9:00 Uhr werden am Freitag die Straßensperren eingerichtet. Bis 10:00 Uhr müssen alle Anwohner:innen bzw. Angestellten ihre Häuser bzw. Arbeitsstätten verlassen haben. Die Bundesstraße 76 wird ab etwa 09:45 Uhr gesperrt. Die Entschärfung beginnt, sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Über die Dauer der Maßnahmen können keine Angaben gemacht werden.

Notruf und Bürgertelefon

Für Anwohner:innen, die ihre Wohnungen nicht eigenständig verlassen können, richtet die Stadt Schwentinental ab Donnerstag ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 04307 / 811-228 ein. Auch bei sonstigen Rückfragen soll die genannte Telefonnummer genutzt werden.

Mit dpa