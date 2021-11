Weltkriegsbombe in Hamburg gefunden: Sperrung der A7 vermutlich ab Mittwochnachmittag

Am Mittwoch wurde bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle gegen 09:46 Uhr in Hamburg-Moorburg eine Weltkriegsbombe gefunden. Die mutmaßlich 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe wird derzeit vom Kampfmittelräumdienst begutachtet. Dies teilte die Hamburger Polizei auf Anfrage von SAT.1 REGIONAL am Mittwochmittag mit.

Die Bombe muss wohl vor Ort entschärft werden. Der Fundort befindet sich in der Waltershofer Straße in unmittelbarer Nähe der Autobahn 7. Die A7 wird voraussichtlich am Nachmittag für die Entschärfung gesperrt werden müssen. Derzeit geht die Feuerwehr von einem Sperrradius von 300 Metern und einem Warnradius von 500 Metern aus.

Wann die Entschärfung beginnen kann und wie lange sie dauern wird, ist noch unklar.