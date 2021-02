Weltkrebstag am 4. Februar: Vorsorge bleibt auch in Zeiten von Corona lebenswichtig

Jedes Jahr am 4. Februar findet der Weltkrebstag statt, um die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das Motto 2021 lautet: „Ich bin und ich werde“. Es soll verstärkt über die Möglichkeiten der Krebsprävention sowie -früherkennung informieren und motiviert jeden Einzelnen zum Nachdenken. Wer bin ich und was werde ich zur Bekämpfung von Krebs tun?

Die Niedersächsische Krebsgesellschaft ruft dazu auf, trotz der Corona-Pandemie weiterhin an den Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teilzunehmen. „Denn, wenn Krebs früh erkannt wird, ist er in den meisten Fällen heilbar“, betont der Vorsitzende, Dr. Peter Meier. Derzeit würden nur rund ein Viertel der anspruchsberechtigten Männer und etwas mehr als die Hälfte der anspruchsberechtigten Frauen dieses Angebot nutzen.

Vorsorgepass hilft bei der Terminplanung

Um keinen Untersuchungstermin zu verpassen, bietet die Niedersächsische Krebsgesellschaft einen Vorsorgepass zur Früherkennung von Krebs sowohl für Frauen als auch für Männer an. Dieser enthält einen Überblick über das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm sowie über weitere medizinisch sinnvolle Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs. Der Vorsorgepass ist kostenfrei erhältlich, kann aber satzungsgemäß nur an Empfänger:innen in Niedersachsen versandt werden.

Lebensweise kann persönliches Krebsrisiko reduzieren

Wer sich genauer über die Vorsorge und Früherkennung von Krebs informieren möchte, findet in der Broschüre „Dem Krebs keine Chance“ ausführliche Informationen zu Risikofaktoren, Warnzeichen und Früherkennung der häufigsten Krebsarten. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, hängt aber auch von der Lebensweise ab. Rund 40 Prozent aller Fälle könnten durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden. Verhaltensweisen wie zum Beispiel ausreichende Bewegung, Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum, Schutz vor übermäßiger Sonnenstrahlung sowie eine ausgewogene Ernährung können das persönliche Krebsrisiko reduzieren.

Jedes Jahr fast 50.000 Neuerkrankungen in Niedersachsen

Laut der Stiftung Deutsche Krebshilfe erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 510.000 Menschen neu an Krebs – Tendenz steigend. Über vier Millionen Menschen leben mit der Krankheit. In Niedersachsen sind es fast 50.000 Menschen, die jährlich neu an Krebs erkranken. Das geht aus dem aktuellen Bericht „Krebs in Niedersachsen 2020“ des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen (EKN) hervor. Die häufigsten Krebsneuerkrankungen der Männer sind Prostatakrebs vor Lungenkrebs und Darmkrebs. Bei den Frauen ist Brustkrebs mit rund einem Drittel aller Fälle die häufigste Krebsform.

Beratungsangebote für Erkrankte und ihre Angehörigen

Neben der Aufklärung zur Prävention und Früherkennung unterstützt die Niedersächsische Krebsgesellschaft in der Corona-Pandemie aber auch weiterhin Erkrankte und ihre Angehörigen mit verschiedenen Beratungsangeboten. Schwerpunkte dabei sind die Psychoonkologische Beratung sowie die Onkologische Reha- und Sozialberatung. „Besonders in dieser schwierigen Situation ist es wichtig, solche Angebote aufrecht zu erhalten. Die Mitarbeiterinnen in unserem professionellen Beratungsteam nehmen sich Zeit für Gespräche und sind für die Betroffenen da“, erklärt Geschäftsstellenleiterin Dr. Bärbel Burmester. Die kostenlosen Beratungen können telefonisch, per Videotelefonie oder per E-Mail in Anspruch genommen werden.