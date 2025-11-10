Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg? Einigung in Sicht

10. November 2025
Möglicherweise geht es demnächst voran mit dem Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg.(Archivbild) Carsten Rehder/dpa

Für den seit Jahren umstrittenen Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg zeichnet sich eine Lösung ab. Wie der „SHZ“ berichtet, haben der Umweltverband BUND und Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) eine unterschriftsreife Vereinbarung ausgehandelt.

Darin sage der BUND zu, seine Klage gegen den Bau des zehn Kilometer langen A20-Abschnitts von Weede bis Wittenborn zurückzuziehen. Im Gegenzug zahlt das Land dem Bericht zufolge für mehr Fledermausschutz in der Region. 

BUND: „Wesentliche Dinge aus dem Weg geräumt“

Details nannten die Beteiligten nicht, sie bestätigten dem Zeitungsverlag jedoch die weitgehende Einigung. „Wir haben die wesentlichen Dinge aus dem Weg geräumt – nun ist es am Kabinett und unseren Gremien, die Sache abzuschließen“, sagte BUND-Geschäftsführer Ole Eggers dem SHZ. 

Minister Madsen betonte demnach, man sei auf einem sehr guten Weg „– aber die letzten Meter müssen noch von beiden Seiten in den nächsten Tagen gegangen werden“.

Am Dienstag sollen dem Artikel zufolge sowohl das schwarz-grüne Kabinett in Kiel als auch der Landesvorstand des BUND die ausgehandelte Vereinbarung absegnen. Am Mittwoch könnte man dann Vollzug verkünden. Der BUND will anschließend seine im Mai eingereichte Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zurückziehen. 

Fledermausschutz nicht ausreichend – Weiterbau 2013 gestoppt

Seit mehr als zehn Jahren endet die Küstenautobahn östlich von Bad Segeberg. 2013 stoppte das Bundesverwaltungsgericht den Weiterbau. Die Richter sahen den Fledermausschutz als nicht ausreichend beachtet an. Die Segeberger Kalkberghöhlen gelten als größtes Fledermaus-Überwinterungsquartier Deutschlands.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:11 Min.

Erster Stapellauf nach Insolvenz: Neues Schiff bei FSG in Flensburg zu Wasser gelassen

07.11.2025 17:09 Uhr

Lange stand es nicht gut um die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), vor elf Monaten ging sie insolvent. Jetzt geht es wieder bergauf: Nach der Übernahme durch die Heinrich...

Video02:29 Min.

Bremer Wirtschaftssenatorin Vogt muss sich im Haushalts- und Finanzausschuss verantworten

07.11.2025 16:46 Uhr

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hatte ihren Staatsrat in den Ruhestand geschickt, statt ihn zu entlassen, wodurch dieser jahrelang weiter seine Bezüge erhielt. Am Freitag musste sich...

Video02:45 Min.

ICE-Strecke Hannover-Hamburg: Städte wollen Neubau der Trasse

07.11.2025 16:06 Uhr

Wer mit der Bahn zwischen Hannover und Hamburg unterwegs ist, kennt das Problem: Immer wieder kommt es zu Verspätungen oder sogar zu Zugausfällen. Seit Langem läuft deshalb...

Video02:36 Min.

Vogelgrippe breitet sich in Niedersachsen aus – Geflügelhalter besorgt

07.11.2025 15:46 Uhr

Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus, auch in Niedersachsen. Mehr als 760.000 Vögel sind dort in diesem Jahr schon verendet oder getötet worden. Vor allem Geflügelzüchter:innen...

Video01:18 Min.

Bauarbeiten an Hohenfelder Bucht in Hamburg abgeschlossen

07.11.2025 14:56 Uhr

Nach fünf Jahren intensiver Bauarbeiten und einigen Teilsperrungen fließt der Verkehr an der Alster in Hamburg nun wieder, denn die Umgestaltung der Hohenfelder Bucht ist abgeschlossen. Sie...

Video03:25 Min.

Endlagersuche für Atommüll: Begleitforum trifft sich in Hannover

07.11.2025 14:55 Uhr

Am Donnerstag hat sich das Begleitforum für die Endlagersuche für Atommüll in Hannover (Niedersachsen) getroffen. Denn auch nach dem Atomausstieg gibt es in Deutschland noch immer keinen...

Zur Startseite