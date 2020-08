Weiter heißes Sommerwetter im Norden – Teils Gewitter und hohe Waldbrandgefahr

Es bleibt weiterhin sonnig und heiß im Norden. Dadurch steigt in Teilen auch die Waldbrandgefahr.

Sehr hohe Waldbrandgefahr zwischen Lüneburger Heide und Wendland

In Niedersachsen und Bremen beginnt der Dienstag teilweise ohne Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei gibt es viel Hitze bei Temperaturen zwischen 32 bis 35 Grad. Am Nachmittag kann es vor allem südlich des Mittellandkanals Hitzegewitter geben. Zwischen der Lüneburger Heide und dem Wendland sowie südöstlich von Bremen weist der DWD auf eine sehr hohe Waldbrandgefahr hin. Zudem kann es gebietsweise zu Starkregen und Hagelschlag kommen. Die Temperaturen liegen an der Nordsee und im Harz bei um die 29 Grad. Am Mittwoch bleibt es voraussichtlich weiter heiß bei Temperaturen zwischen 33 bis 36 Grad – Schauer und Gewitter gibt es der Vorhersage zufolge kaum noch.

Temperaturen am Mittwoch an Nord- und Ostsee wieder milder

In Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es am Dienstag ebenfalls weiter viel Sonnenschein. Der Tag startet sonnig und im späteren Verlauf des Tages ist es meist wolkenlos und heiß, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen demnach in Hamburg bei 33 Grad und in Flensburg bei 30 Grad. An Nord- und Ostsee rechnen die Experten mit Temperaturen von 27 Grad. Der DWD wies auf eine gebietsweise hohe Waldbrandgefahr hin. Auch am Mittwoch gibt es voraussichtlich viel Sonne und Hitze. Die Temperaturen liegen in beiden Bundesländern zwischen 30 und 33 Grad. An Nord- und Ostsee ist es der Vorhersage zufolge dann wieder etwas milder mit 26 Grad.

