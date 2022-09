Weihnachtsbeleuchtung in Norddeutschland: Alle Kommunen wollen sparen

Trotz Energiekrise wollen Städte in Niedersachsen und Bremen nicht komplett auf vorweihnachtlichen Lichterglanz verzichten.

Passanten gehen an einer Schneemann-Illumination vorbei. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Allerdings wird die Beleuchtung vielerorts später ein- und früher wieder abgeschaltet als in den Jahren zuvor, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. In Oldenburg etwa ist vorgesehen, die Zeiten auf sechs Stunden am Tag zu verkürzen. Damit soll der Energieverbrauch um 70 Prozent gesenkt werden, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Im vergangenen Jahr waren die Lichter 17 Stunden täglich eingeschaltet. Auch in Bremen setzen die Verantwortlichen auf verkürzte Beleuchtungszeiten.

Stade wird voraussichtlich sogar komplett auf die Winterbeleuchtung in der Altstadt verzichten. „Entschieden ist es noch nicht, aber die Tendenz geht dahin“, sagte Frank Tinnemeyer von der Marketing und Tourismus GmbH. In Celle wird in diesem Jahr aus Energiespargründen die Eislaufbahn vor dem Schloss nicht aufgebaut.

Beleuchtung wird in Schleswig-Holstein früher abgeschaltet

Angesichts der Energiekrise denken auch die Kommunen in Schleswig-Holstein über Einsparmöglichkeiten auf Weihnachtsmärkten und bei der festlichen Innenstadtbeleuchtung nach. Komplett auf vorweihnachtlichen Budenzauber und Lichterglanz wollen die fünf größten Städte im Land allerdings nicht verzichten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Allerdings wird die Beleuchtung beispielsweise vielerorts früher abgeschaltet als in den Jahren zuvor. Auch Eisbahnen und andere energieintensive Highlights stehen zur Disposition oder sind bereits gestrichen.

