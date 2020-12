Weihnachtsbaum im See verankert und gekentert: Kanufahrer in Schleswig-Holstein vermisst

Beim Versuch, einen in Schleswig-Holstein auf einem See treibenden Weihnachtsbaum zu verankern, sind zwei Kanufahrer gekentert – einer der Beiden gilt seitdem als vermisst. Der 39-Jährige und sein 47-jähriger Mitfahrer waren am späten Sonntagnachmittag auf dem Bosseer Schoor, einem Seitenarm des Westensees (Kreis Rendsburg-Eckernförde), unterwegs, als sie kenterten, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 47-Jährige konnte ans Ufer schwimmen, sein Mitfahrer tauchte aber nicht wieder auf. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sie einen schwimmenden Christbaum auf dem Grund des Gewässers verankern wollen.

Suche bislang erfolglos

Rund 90 Rettungskräfte suchten bis zum späten Abend unter anderem mit mehreren Sonarbooten, Tauchern, Drohne und Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach dem 39-Jährigen – jedoch erfolglos. Die Suche wurde in der Nacht vorerst eingestellt. Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Mann doch noch gefunden werden könnte, werde gegebenenfalls über eine Wiederaufnahme der Suche entschieden, sagte der Polizeisprecher.

Mit dpa