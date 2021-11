Wegen steigender Corona-Fallzahlen: THW Kiel führt wieder Maskenpflicht für Zuschauer ein

Bei den Heimspielen der Handballer des THW Kiel in der Bundesliga und in der Champions League gilt für die Zuschauer:innen wieder eine Maskenpflicht. „Aufgrund der aktuell steigenden Corona-Fallzahlen hat sich der THW Kiel entschlossen, zum Schutz aller Besucher bei seinen Heimspielen in der nahezu vollbesetzten Wunderino Arena bis auf Weiteres präventiv wieder das Tragen einer medizinischen oder FFP-2-Maske zur Pflicht zu machen“, teilte der Rekordmeister aus Schleswig-Holstein am Dienstag auf seiner Homepage mit. Die Regelung gilt bereits am Donnerstag für das Heimspiel gegen den Bergischen HC.

„Die Entscheidung zur Rückkehr zur Maskenpflicht wurde auf Anraten der medizinischen Abteilung des THW Kiel und in enger Abstimmung mit dem Institut für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel getroffen“, hieß es in der Clubmitteilung. Beim Essen oder Trinken kann die Maske abgesetzt werden. Ausgenommen von der Pflicht sind nur Kinder unter drei Jahren.

Durch das Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von Facebook.

Mehr anzeigen Inhalt anzeigen Facebook Inhalte immer anzeigen

mit dpa