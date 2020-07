Wegen Corona: Lübeck erlässt Zugangsbeschränkungen für Party-Hotspots

Die Hansestadt Lübeck führt eine nächtliche Zugangsbeschränkung für den Drehbrückenplatz und die Clemensstraße in der Altstadt ein. Eine Maskenpflicht im Freien werde es dagegen nicht geben, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau am Donnerstag. Vom heutigen Freitag an dürfen sich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auf dem Drehrückenplatz nur noch 100 Personen zur gleichen Zeit aufhalten. Für die Clemensstraße sind nach Angaben der Hansestadt nur 55 Personen zur gleichen Zeit erlaubt. So soll die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verlangsamt werden.

Appell an die Vernunft reicht wohl nicht

Mit dieser Anordnung reagiert die Stadt darauf, dass sich die Plätze an den vergangenen Wochenenden zu Party-Hotspots entwickelt hatten, wo viele Menschen ohne Sicherheitsabstand gefeiert und Alkohol getrunken hatten. Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten ihn zur Anordnung von Zugangsbeschränkungen bewogen, sagte Lindenau. Appelle an die Vernunft eines jeden Einzelnen und Verwarnungen seien leider nur sehr begrenzt auf Resonanz gestoßen.

mit dpa

