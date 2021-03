Wegen Corona-Krise: Strandkorbvermieter fordern Konzept zur Besucherlenkung

Der Landesverband der Strandkorbvermieter in Schleswig-Holstein fordert in der Corona-Krise ein überregionales Konzept zur Besucherlenkung.

Um in der Hochsaison eine Überfüllung bestimmter Strandabschnitte zu vermeiden, müssten der Kreis Ostholstein und das Land Schleswig-Holstein geeignete Maßnahmen entwickeln, sagte der zweite Vorsitzende des Verbandes, Marcus Bade, am Dienstag. Dazu zählten unter anderem Laufschriften an den Autobahnen und Durchsagen an den Bahnhöfen in Hamburg und Lübeck, dass bestimmte Strände an der Lübecker Bucht ausgelastet seien, sagte Bade. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ berichtet.

Vorübergehende Sperrung für Tagestourist:innen?

Notfalls müsse auch über eine vorübergehende Sperrung des Landes für Tagestourist:innen aus anderen Bundesländern nachgedacht werden, sagte Bade. Für die Kontrolle der Einhaltung dieser Maßnahmen seien der Kreis und das Land zuständig. Der Verband vertritt die Interessen von rund 150 privaten Strandkorbvermietern an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins. Bereits 2020 waren einige Strandabschnitte wegen des Besucheransturms vorübergehend gesperrt worden.

Mit dpa