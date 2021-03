Wegen Brutzeit: Leinenpflicht für Hunde in der freien Landschaft in Bremen

Hundehalter:innen im Land Bremen müssen ihre Vierbeiner von Montag (15.3.) an in der freien Landschaft anleinen.

Auf Wiesen, Feldwegen, Äckern und im Wald herrscht wegen der sogenannten Brut- und Setzzeit bis zum 15. Juli Leinenpflicht für Hunde. Die Regelung soll verhindern, dass Hunde am Boden brütende Vögel oder Jungwild aufscheuchen. Sie gilt auch auf den Deichen außerhalb des bebauten Stadtgebietes. Wer seinen Hund in der freien Landschaft ohne Leine herumlaufen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen. Jagd- und Polizeihunde sind während eines Einsatzes vom Leinenzwang ausgenommen. In Niedersachsen startet die Brut- und Setzzeit am 1. April und endet wie in Bremen am 15. Juli.

Mit dpa