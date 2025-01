Wedel: Polizei ermittelt nach nach Tod eines Mannes

Das Landeswappen von Schleswig-Holstein und der Schriftzug „Polizei“ sind auf dem Ärmel einer Polizistin vor einem Einsatzfahrzeug auf dem Gelände des Polizeizentrums Eichhof zu sehen. Foto: dpa

Die Polizei ermittelt zum Tod eines Mannes in Wedel (Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein). Polizisten hatten den Mann gegen Mittag verletzt in einem Mehrfamilienhaus gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann starb noch auf dem Weg in ein Krankenhaus.

Ermittler:innen der Mordkommission und Mitarbeitende der Spurensicherung waren am Nachmittag im Einsatz. Sie ermitteln generell bei ungeklärten Todesfällen. Weitere Angaben zu dem Hintergrund des Falls machte die Polizei zunächst nicht.



SAT.1 REGIONAL/dpa