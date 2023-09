Wechsel offiziell: Bremens Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund

Am Donnerstagabend machte Borussia Dortmund die Verpflichtung von Nationalspieler Niclas Füllkrug offiziell. „Borussia Dortmund ist ein sehr besonderer Verein. Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Club ist genau der, den ich mir gewünscht habe“, sagte Füllkrug, der in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben hat. In der Königsklasse darf sich der 30-Jährige in Zukunft auch auf Vereinsebene mit den Besten des europäischen Fußballs messen.

Bremens Niclas Füllkrug geht zur Halbzeit in die Kabine. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Füllkrug hatte sich in den vergangenen Jahren bei Werder Bremen zum Spitzenstürmer entwickelt und es bis in die Nationalmannschaft geschafft. In der vergangenen Saison erzielte er in 28 Partien 16 Tore – kein Bundesligaspieler traf häufiger. Für die deutsche Nationalmannschaft gelangen Füllkrug in neun Begegnungen sieben Treffer, zwei davon bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar.

Trainer Edin Terzic hatte sich am Mittag auf der Spieltags-Pressekonferenz noch nicht zu Füllkrug äußern wollen. Mit der Transferperiode, die an diesem Freitag endet, war er nach eigenen Angaben aber auch schon vor dem spektakulären Transfer zufrieden. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Weg, den wir letztes Jahr gegangen sind, mit etwas veränderten Gesichtern und einer etwas veränderten Mannschaft auch wieder erreichen werden“, sagte der 40-Jährige.

Mit dpa