Webdesigner bastelt seine Heimatstadt Lüneburg aus Lego nach

Der Lüneburger Webdesigner Benjamin Albrecht baut seine Heimatstadt aus Lego-Steinen nach. Die Backsteinhäuser in Puppenstubengröße sind in der Regel im Verhältnis 1:47 konstruiert, so Albrecht. Sein erstes Projekt war das renovierte 400 Jahre alte Lagerhaus für Salzsäcke mit einem großen Kranrad im 1. Stock, in dem der 42-Jährige selbst lebt. Den Charme des besonderen Altstadt-Flairs hat er in der Miniatur-Ausgabe eingefangen, besonders schwierig zum Nachbauen waren laut Albrecht die vielen Winkel.

Spezielles 3D-Programm

Der Tüftler investiert die meiste Arbeit in das Vermessen der Gebäude mit einem Lasergerät und dem Einarbeiten in ein spezielles 3D-Programm für Lego. Es plant die Modelle virtuell und rechnet die Anzahl der Steine aus.

Museum will Exponate noch dieses Jahr zeigen

Das Museum Lüneburg will seine Exponate ausgewählter historischer Gebäude noch in diesem Jahr zeigen. „Wir möchten die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, aber auch der erwachsenen Modellbauer ansprechen und ihnen die digitale und reale Rekonstruktion der Modellbauten vermitteln“, sagt Museumsdirektorin Heike Düselder.

Modellbau sei durchaus ein Thema im Museum

Geplant ist, im Sommer oder Herbst elf Gebäude auszustellen. Das Thema Modellbau sei durchaus ein Thema im Museum, so Düselder. In den Beständen gibt es zahlreiche Modelle von Gebäuden und Ensembles aus früheren Zeiten, unter anderem eine Holzkonstruktion des Kirchturms der Johanniskirche der Hansestadt oder ein Modell der Saline.

