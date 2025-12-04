Was fasziniert uns so an Miezen? Ausstellung in Hamburg zeigt Kulturgeschichte der Katze

04. Dezember 2025
Die Makroaufnahme zeigt das Auge einer Katze, die auf einem Sofa liegt. Foto: dpa

Verehrte Göttin, Hexen-Begleiterin und Internetstar: Eine Hamburger Ausstellung geht der Jahrtausende alten Faszination für Katzen nach. Von Freitag an können Besucher:innen im Museum am Rothenbaum (MARKK) der Geschichte der Vierbeiner folgen. Es sei „das wohl wandlungsfähigste Tier der Kulturgeschichte“, teilte das MARKK mit. „Kaum ein Tier trägt so viele widersprüchliche Attribute wie die Katze – sie ist niedlich und nützlich, heilig und verrucht, Glücksbringerin und Unglückssymbol zugleich.“

Göttlich und dämonisch

Die Schau „Katzen!“ ist bis zum 29. November 2026 zu sehen. Sie beleuchtet anhand von historischen Objekten und zeitgenössischen Werken die Verbindung in Kunst und Kultur zwischen Katze, Weiblichkeit und Macht. Im Alten Ägypten wurde nach Angaben des Museums eine Göttin in Katzengestalt als Beschützerin von Müttern verehrt. Sashthi, die hinduistische Göttin der Fruchtbarkeit, reitet auf einer schwarzen Katze. Im frühneuzeitlichen Europa kam es aber auch zur Dämonisierung: Die schwarze Katze wurde zur Begleiterin von Hexen stilisiert.

„Seit Jahrtausenden dient die Katze als Projektionsfläche für menschliche Wünsche und Ängste“, sagt Lara Selin Ertener, Kuratorin der Ausstellung. „Sie steht symbolisch für viele, oft gegensätzliche Vorstellungen – und bleibt dabei selbst auf geheimnisvolle Weise unberührt.“

Internet-Phänomen

Sogenannter Cat Content überflutet die sozialen Medien. Die Ausstellung zeigt auf, warum gerade die Katze das Internet eroberte. Eine große Rolle spielt dabei ihre Niedlichkeit. Von den ersten Katzenkurzfilmen des späten 19. Jahrhunderts bis zu mit Künstlicher Intelligenz generierten Katzendarstellungen: „Die Katze stand medientechnologisch immer an vorderster Front“, heißt es von den Ausstellungsmachern.

