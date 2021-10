Warum Sturmtief „Ignatz“ eigentlich „Hendrik“ heißt und die Auswirkungen auf den Norden

Feuerwehrmänner stehen vor zwei umgestürzten Bäumen im Stadtteil Ohlsdorf. Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa

Ein Sturmtief brachte am Donnerstag heftige Sturmböen nach Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein mit Windstärken von 100 bis 110 Kilometern die Stunde aus westlicher Richtung. Auch kurzlebige Tornados seien nicht völlig auszuschließen. Dazu gibt es immer wieder kräftige Schauer und stellenweise Gewitter. Die Temperaturen erreichen etwa 12 Grad im Norden und 15 Grad in Lauenburg.

„Hendrik“ und nicht „Ignatz“

Das erste Sturmtief des Herbstes heißt aber tatsächlich „Hendrik“ und nicht „Ignatz“, wie auch wir zuvor fälschlicherweise berichtet hatten. Das sorgte am Donnerstag für einige Verwirrung. Neben „Hendrik“ war zwar auch Tief „Ignatz“ wetterbestimmend, aber nur bis Mittwoch, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Nachts habe sich dann ein Teiltief mit Namen „Hendrik II“ hervorgetan und sei letztlich für den Sturm am Donnerstag verantwortlich gewesen. Der genaue Hergang müsse noch geklärt werden, heißt es beim DWD.

Zum Hintergrund: Die Namensgebung bei wetterbestimmenden Tief- und Hochdruckgebieten erfolgt nach einer alphabetischen Liste durch das Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin. Dazu werden für einen dreistelligen Betrag Patenschaften vergeben. Als nächstes folgt demnach „Jascha“.

⚠️Amtliche Warnung von einer Sturmflut gegen 18:10 Uhr mit ca. 3,40 bis 3,90 Metern über Normalnull in #Hamburg.



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Warnung!⤵️via @BBK_Bund https://t.co/5QfLsrA0ZS — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) October 21, 2021

Gegen 18:10 Uhr Sturmflut in Hamburg erwartet

Für Hamburg werde gegen 18:10 Uhr eine Sturmflut erwartet. Der Wind aus Richtung Nordwest werde das Wasser in die Elbe drücken, erklärte eine Mitarbeiterin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Der Hochwasserscheitel am Pegel St. Pauli wird mit einer Höhe von 3,65 bis 4,15 Metern über Normalhöhennull erwartet – das entspricht 1,50 Meter bis 2 Meter über dem mittleren Hochwasser. Menschen sollen die betroffenen Gebiete im Hafen, der HafenCity und den elbnahen Gebieten meiden und ihre Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete bringen.

Auch das Morgen- und das Nachmittagshochwasser am Freitag könnten diesen Wert erreichen. An der Nordseeküste sei die Lage entspannter, allenfalls in Nordfriesland könnte das Hochwasser am Donnerstagnachmittag als Sturmflut auftreten, hieß es.

Baum fällt auf Auto und Mehrfamilienhaus in Hamburg

In Hamburg-Ohlsdorf ist ein etwa 15 Meter hoher Baum auf ein Auto und ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus gestürzt. Die Feuerwehr sei mit einem Kran und einem Drehleiterfahrzeug vor Ort, um den Baum von oben nach unten abzutragen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Insgesamt ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen sturmbedingt zu 20 Einsätzen ausgerückt, etwa um Äste oder umgestürzte Bäume wegzuräumen. Die Einsätze seien bis auf den in Ohlsdorf allerdings „harmlos“ gewesen. Menschen wurden nicht verletzt.

Frau in Wolfsburg von Ast am Kopf getroffen – Krankenhaus

In Wolfsburg stürzte ein Baum auf zwei geparkte Autos. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte dabei laut Polizei großes Glück. Der Baum verfehlte demnach die Frau nur um wenige Zentimeter, als diese gerade aus ihrem Auto stieg. Ein Ast traf die Frau aber am Kopf – sie kam in eine Klinik.

Auch in und um Göttingen, Hannover und Oldenburg waren Feuerwehren wegen des Sturmtiefs im Einsatz. Bei fast allen Einsätzen gehe es darum, Bäume von den Straßen zu räumen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Göttingen. Dort wurden in Stadt und Kreis bis zum Mittag 56 Sturm-Einsätze registriert. Die Regionalleitstelle Hannover meldete bis zum Vormittag in der gesamten Region Hannover 25 sturmbedingte Einsätze.

Windböe erfasst Auto in Niedersachsen: 22-Jährige auf A31 schwer verletzt

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist mit ihrem Wagen bei stürmischem Wetter auf der Autobahn 31 nahe Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) verunglückt. Eine Polizeisprecherin sagte am Donnerstag, die Frau habe angegeben, ihr Wagen sei am Donnerstagmorgen von einer Windböe erfasst worden. Daraufhin verlor die Fahrerin die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Feuerwehrkräfte mussten die Frau aus dem Wrack befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wirbelsturm richtet schwere Schäden in Schwentinental an

Ein entwurzelter Baum liegt auf einem Gehweg in Klausdorf, einem Stadtteil von Schwentinental bei Kiel. Foto: Frank Molter/dpa

Ein Wirbelsturm hat am frühen Morgen innerhalb kurzer Zeit erhebliche Schäden in Schwentinental im Kreis Plön angerichtet. Mehrere Häuser wurden beschädigt, Gartenhütten und Gewächshäuser wurden zerstört, Bäume sind umgestürzt und Autos wurden ramponiert. Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Lässig berichtete, er habe den Rüssel des Wirbelsturms selbst gesehen.

Ob der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Sturm als Tornado einstuft, werde geprüft, wenn Meldungen dazu eingegangen seien, sagte ein Sprecher. Nach Lässigs Angaben hinterließ der Sturm im Ort eine etwa 100 Meter breite Schneise. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Polizei in Kiel sprach von 35 Einsätzen. Lässig zufolge wurden mehrere Häuser schwer beschädigt. Bäume seien umgestürzt und hätten Autos unter sich begraben. Auch auf einem Feld knickte der Sturm mehrere Bäume um. Der Wirbelwind sei gegen 7:30 Uhr aus Richtung Kiel durch den Ort gezogen.

Probleme im Zugverkehr der AKN

Auch in anderen Teilen Schleswig-Holsteins entstanden Schäden. Zwischen den Stationen Neumünster und Neumünster-Süd fuhr ein Zug der AKN am Morgen in Blechteile, die von einem Dach abgerissen und auf die Gleise geweht worden waren. Rund 120 Fahrgäste mussten den Zug nach Angaben einer Unternehmenssprecherin auf freier Strecke verlassen. Mehrere Stunden lang fuhren Busse in dem Abschnitt als Ersatz. Verletzt wurde niemand.

Umstürzender Baum auf B432 trifft Kleintransporter – Fahrer unverletzt

In Lübeck und dem nördlichen Ostholstein zählte die Polizei 14 Einsätze, etwa wegen umgestürzter Bauzäune und Bäume. Einen sturmbedingten Unfall gab es auf der Bundesstraße 432 in Ahrensbök: Dort traf ein umstürzender Baum einen Kleintransporter so, dass die Windschutzscheibe zu Bruch ging und der Dachträger abgerissen wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Straße komplett.

Nach Angaben des DWD gehörte Schleswig-Holstein am Morgen zu den Bundesländern mit den geringsten Windgeschwindigkeiten in Deutschland. Die stärkste Böe wurde in Travemünde mit 89 Kilometern pro Stunde gemessen.

Mit dpa