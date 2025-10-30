Warnungen vor Sturmböen in Norddeutschland

30. Oktober 2025
In weiten Teilen der Küstenregionen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden am Donnerstag Sturmböen erwartet. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen am Donnerstag in norddeutschen Küstenregionen. An manchen Küsten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern könnten von morgens bis abends Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde auftreten, teilte der DWD auf seiner Website mit. In besonders exponierten Lagen können diese demnach auch Geschwindigkeiten um die 80 Kilometer pro Stunde erreichen.

Die Meteorolog:innen empfehlen, etwa frei stehende Gartenmöbel und Abdeckungen zu sichern. Herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände könnten gefährlich werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

