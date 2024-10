Warnstreiks legen Busverkehr in Bremerhaven lahm

Wegen eines Warnstreiks fahren in Bremerhaven am heutigen Dienstag keine Busse. Mit der Arbeitsniederlegung der Beschäftigten von Bremerhaven Bus und Hanse Bus soll der Druck auf die Arbeitgeber:innenseite vor der nächsten Verhandlung am 29. Oktober erhöht werden, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Streik begann in den frühen Morgenstunden und dauert bis Betriebsende, das heißt etwa 2.00 Uhr am Mittwochmorgen. Auch die Kundencenter bleiben nach Angaben von Bremerhaven Bus geschlossen.

Verdi fordert für die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro, die Erhöhung der Vergütung um sieben Prozent für alle Beschäftigten sowie die Einführung einer weiteren Entgeltstufe für den Fahrdienst. Auch die Auszubildenden sollen nach Forderung der Gewerkschaft mehr Geld erhalten.

Trotz eines verbesserten Angebotes des Arbeitgebers kam es der Verkehrsgesellschaft zufolge in der jüngsten Verhandlungsrunde nicht zu einer Einigung. Ab Mittwoch 3.00 Uhr sollen alle Fahrten wieder wie gewohnt stattfinden.

SAT.1 REGIONAL/dpa