Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein starten in Lübeck

Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche zu Streiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein angekündigt. Am Dienstag soll der Schwerpunkt der Arbeitsniederlegung auf Lübeck liegen. Ab 10.00 Uhr wollen sich nach Angaben des Verdi-Landesbezirks Nord rund 250 Beschäftigte der Stadtverwaltung, der städtischen Seniorenheime, der Jobcenter und anderer kommunaler Einrichtungen sowie des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes im Gewerkschaftshaus versammeln. Von dort aus wollen sie durch die Altstadt ziehen. Weitere Streikschwerpunkte sollen in dieser Woche im Kreis Schleswig-Flensburg, der Landeshauptstadt Kiel sowie in der Region Pinneberg/Elmshorn liegen.

In der anstehenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Ergebnis solle auch andere Gruppen, wie auf Beamte übertragen werden, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Mit dpa