Warnstreiks im Bahnverkehr in Norddeutschland gestartet – auch Flugverkehr betroffen

Die Bahnsteige im Hauptbahnhof sind fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist am frühen Freitagmorgen in Hamburg wie geplant gestartet. Das bestätigte ein Verdi-Sprecher am Freitagmorgen. Leere Bahnsteige und Warnmeldungen am Hamburger Hauptbahnhof sind die Folge des vollständig eingestellten Fernverkehrs der Deutschen Bahn (DB). Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, wird dort auch vor massiven Beeinträchtigungen für den Hamburger S-Bahn Verkehr gewarnt. Der Schienenverkehr auch im Regional- und Nahverkehr sei weitgehend zum Erliegen gekommen.

Hamburger Hochbahn nicht betroffen

Nicht gestreikt wird bei der Hamburger Hochbahn. Die U-Bahnen und Busse sollen wie gewohnt fahren. Der News-Dienst des Hamburger Verkehrsverbunds meldete am Freitagmorgen allerdings ein hohes Fahrgastaufkommen und überfüllte Busse. Eine Mitfahrt in den Bussen der Linie 154 als Ersatz für die Linien S31 und S1 könne nicht garantiert werden. Es komme außerdem ab 7 Uhr zu Fahrplanabweichungen und Umleitungen wegen einer Demonstration im Innenstadtbereich im Rahmen des Warnstreiks.

Geringe Auswirkungen für AKN

Die Eisenbahngesellschaft AKN (Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) erwartet nur geringe Auswirkungen. „Wir planen, den Regelfahrplan einzuhalten“, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings können die Bahnhöfe Eidelstedt sowie Neumünster nicht angefahren werden, hieß es. Alle Züge der Linie A1 beginnen und enden demnach in Eidelstedt Zentrum und Neumünster Süd.

Leere Bahnsteige auch in Niedersachsen und Bremen

Auch in Niedersachsen und Bremen ist der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am frühen Freitagmorgen wie geplant gestartet. An den Bahnhöfen waren leere Bahnsteige zu sehen. Auf den Anzeigetafeln stand, dass keine Züge fahren. Die Deutschen Bahn stellte den kompletten Fernverkehr ein. Der Warnstreik war angekündigt worden.

Am Messebahnhof Laatzen in der Region Hannover seien am Morgen die Gleise und Bahnsteige leer geblieben, berichtete ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur. Dort geht am Freitag die „Hannover Messe“, eine der weltweit größten Industriemessen, zu Ende. Tausende Messegäste und Aussteller wollten die Heimreise antreten. Laut Deutscher Bahn soll der Fernverkehr bis 13:00 Uhr eingestellt bleiben und anschließend nur schrittweise wieder anlaufen.

Busnotverkehr in Hannover eingerichtet

Die Nordwestbahn teilte mit, der Streik könne auch Auswirkungen auf den Betrieb in ihrem Netz haben. Die S-Bahn Hannover erklärte, man gehe davon aus, den Betrieb einstellen zu müssen. Auf einigen Strecken – wie zwischen Hannover und Hameln, Hannover und Flughafen sowie zwischen Hannover-Messe/Laatzen und Hildesheim – werde während der Streikzeit bis Freitagmittag ein Busnotverkehr eingerichtet. Die Anzahl verfügbarer Busse von Drittanbietern sei jedoch wegen der Messe in Hannover stark eingeschränkt.

Verspätungen und Ausfälle bei Metronom, Enno und Erixx erwartet

Metronom, Enno und Erixx sind nach eigenen Angaben nicht direkt vom Streik betroffen, allerdings könne der Streik auch dort zu Verzögerungen, Verspätungen, Ausfällen oder auch zur Einstellung des Zugverkehrs führen. Reisende sollten auf Fahrten am Freitagvormittag verzichten und mit Einschränkungen bis in den Abend hinein rechnen.

Keine Abflüge am Hamburg Airport

Am Hamburger Flughafen geht der Warnstreik der Sicherheitskontrolleure am Freitagmorgen in den zweiten Tag. Weil die Fluggäste die bestreikte Passagierkontrollstelle nicht passieren könnten, könne nach Angaben des Flughafens keiner der 156 geplanten Abflüge stattfinden. Einzelne Airlines haben Abflüge nach Hannover, Bremen und Paderborn verlegt. Die Passagiere werden mit Bussen dorthin transportiert. Ankünfte seien weiterhin möglich, aber 47 der 157 geplanten Landungen seien von Airlines dennoch gestrichen worden.

Insgesamt seien am Freitag 39.000 Flugpassagiere von dem Streik betroffen. Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zur ganztägigen Niederlegung ihrer Arbeit aufgefordert.

Jeder Streiktag koste die Hamburg Airport Gruppe im Durchschnitt etwas mehr als eine halbe Million Euro, hieß es am Morgen vonseiten des Flughafens. „Das ist heute der fünfte Verdi Streiktag in diesem Jahr, der den Flugverkehr am Hamburger Flughafen nahezu lahmlegt. Die schwarze Null sollte nach den Corona-Jahren erst in diesem Jahr wieder erreicht werden – aber mit jedem Streiktag entfernen wir uns weiter davon.“

Mit dpa